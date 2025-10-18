Video | Luis Díaz solo necesitó una jugada para brillar en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund

Se demoró 78 minutos para lograr hacer “de las suyas” en el duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Antes de ese tiempo, el extremo guajiro Luis Díaz intentó varias veces desbordar, con su velocidad y habilidad individual, por la banda izquierda del Alianz Arena, pero los defensas del equipo amarillo, siempre firmes, no se lo permitieron.
Sin embargo, cuando faltaban 12 minutos para que terminara el tiempo reglamentario en el Clásico de Alemania, Díaz por fin tuvo un espacio para encarar a los defensas rivales y hacer lo que mejor le sale en la cancha. La jugada empezó con un pase largo, preciso, del delantero inglés Harry Kane desde el lado de la cancha donde Bayern defendía.