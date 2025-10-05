Harry Kane, el goleador que rechazaron de niño por ser “gordito”

Cuando celebra los goles que marca, nadie se imagina que en varios pasajes de su vida el delantero inglés Harry Kane ha tenido que lidiar con la adversidad. Ahora, que es figura del Bayern Múnich alemán, en casi todos los partidos marca gol y levantó –por fin– varios títulos, es difícil pensar que estuvo cerca de no llegar a ser futbolista profesional. Sí, aunque parezca increíble, uno de los delanteros más talentosos del mundo, que durante la semana pasada consiguió el hito de llegar a 100 goles en un club en apenas 104 partidos –superando el registro de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, que requirieron de 105 duelos cada uno–, tuvo miles de dificultades para llegar a ser el referente que es en la actualidad.

Harry Kane, un niño rechazado

Las historias de los grandes atletas latinoamericanos han llevado a pensar que, por lo general, enfrentar la adversidad es sinónimo de carencias económicas, pobreza. En el caso de Kane no ocurrió. El futbolista, nacido en Walthamstow, creció en el seno de una familia acomodada de Londres, la capital de Inglaterra. Lea: Luis Díaz, en el top de los jugadores con mejor rendimiento del mundo; estos son sus números y posición Harry, siempre de mejillas rojas como consecuencia del golpe del frío extremo, o el calor, en su rostro blanco que desde pequeño resalta sus ojos verdes, tuvo varias comodidades cuando era pequeño. Desde niño le gustó el fútbol. Sus padres lo apoyaron. Mostró talento. Por eso, ingresó a la academia del Arsenal inglés. Sin embargo, cuando tenía ocho años los directivos de la academia del equipo lo rechazaron porque tenía sobrepeso y se cansaba rápido.

“Tenía ocho años cuando el Arsenal me despidió. Eso podría haber generado un poco de deseo de demostrarles que estaban equivocados”, dijo el futbolista en una charla con Daily Mail. El rechazo de Kane, que a la postre se convirtió en uno de los futbolistas que más le ha anotado al Arsenal (14 en toda su carrera), es algo que pesa en las oficinas del cuadro londinense. No obstante, el exdirector de desarrollo juvenil y director de la Academia del Arsenal Liam Brady, en charla con Corriere della sera, manifestó las razones por las que descartaron a Harry. “Era gordito, no muy atlético y estábamos equivocados. Pero incluso el Tottenham lo cedió varias veces en las categorías inferiores. No obstante, gracias a su determinación, está construyendo una gran carrera. Se lo merece”, dijo.

Una espina más en el camino

Cuando llegó a las divisiones menores del Tottenham, según narró el propio futbolista, estuvo cerca de que lo sacaran. Tenía once años. Su talento sobresalía. Tanto que estuvo, en 2005, en el lanzamiento de la academia de David Beckham en Londres. Algunas versiones dicen que la estrella inglesa lo apadrinó, pero no hay confirmación. Otras manifiestan que en el equipo londinense su técnica brillaba, pero seguía con problemas de peso. Quizás por eso no se consolidó en las menores de los Spurs, aunque cuando jugaba hacía goles, sino que lo cedieron en repetidas ocasiones. Entre 2010, cuando tenía 17 años y 2013, en el momento que se acercaba a los 20, estuvo prestado en varios equipos que lo ayudaron a terminar de pulir su talento.

Pasó por Leyton Orient, donde tuvo su debut como futbolista profesional. Después regresó a Tottenham, pero desde el equipo de Londres lo enviaron al Millwall entre 2011 y 2012. En junio de ese año, se fue para el Norwich City, donde ya se mostró con una buena condición física y, a principios del 2013 dio el paso al Leicester City, el último club en el que estuvo antes de consolidarse con el elenco del que hoy es goleador histórico con 280 celebraciones.

“La maldición” del título