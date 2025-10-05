Harry Kane, el goleador que rechazaron de niño por ser “gordito”

Cuando celebra los goles que marca, nadie se imagina que en varios pasajes de su vida el delantero inglés Harry Kane ha tenido que lidiar con la adversidad. Ahora, que es figura del Bayern Múnich alemán, en casi todos los partidos marca gol y levantó –por fin– varios títulos, es difícil pensar que estuvo cerca de no llegar a ser futbolista profesional.
Sí, aunque parezca increíble, uno de los delanteros más talentosos del mundo, que durante la semana pasada consiguió el hito de llegar a 100 goles en un club en apenas 104 partidos –superando el registro de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, que requirieron de 105 duelos cada uno–, tuvo miles de dificultades para llegar a ser el referente que es en la actualidad.