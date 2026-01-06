Video | Luis Díaz empezó en 2026 encendido: dio dos asistencias de lujo en amistoso del Bayern Múnich

Sabe que se espera mucho de él. Más en este año, cuando jugará su primera Copa del Mundo y será la figura de la Selección Colombia. Sin embargo, eso no lo asusta. Por el contrario, parece motivarlo. Cada vez que sale a la cancha juega como si de alcanzar la pelota, dejar rivales tirados en el suelo, generar peligro en el área rival, dependiera su vida. Quizás sí: la vida del extremo colombiano Luis Díaz depende del fútbol. Practicar este deporte lo hace tan feliz que todo el tiempo juega como un niño: para divertirse. Este seis de enero, en el primer partido que el Bayern Múnich jugó en 2026, demostró que está en un nivel excepcional. Irse para Alemania antes de la Copa del Mundo de Norteamérica fue la mejor decisión que pudo tomar.

¿Cómo le fue a Luis Díaz en el amistoso del Bayern Múnich?

Pasaron 16 días entre el último partido que disputó el Bayern Múnich en 2025 y el primero que jugó en 2026. El 21 de diciembre, el equipo bávaro venció 0-4 al Heidenheim. Uno de los goles fue de Luis Díaz. El 6 de enero, en un partido amistoso, en medio del “descanso” por el fuerte invierno alemán, el elenco de Baviera se impuso 0-5 al Salzburgo.

En este encuentro Díaz, quien lucía impecable con el uniforme negro, elegante, de manga larga que vistió su equipo en el amistoso, Lucho no marcó gol pero dio un par de asistencias. El futbolista colombiano no fue titular. Sin embargo, cuando entró mostró enérgico todo el tiempo. Recibió varios balones por la banda izquierda, en la que siempre se mueve, y corrió con ímpetu, buscando generar acciones de peligro en la portería rival. Tuvo acciones de gol, pero no las concretó. Sin embargo, si dio pases para gol. El primero fue al minuto 86. Su equipo ganaba 3-0. Le pusieron un pase dentro del área. El guajiro recibió la pelota en una carrera en diagonal. La adelantó. Dejó tirado en el suelo al arquero del elenco rival. Buscaba patear al arco, pero se quedó sin ángulo para hacerlo. Tomó una buena decisión: metió un centro, englobado, al segundo palo. Karl, su compañero de equipo, cabeceó bajo la portería. Puso el 4-0.

Parecía que el partido terminaría así. El Bayern, líder de la Bundesliga de Alemania con 41 puntos, mostró la superioridad que tiene sobre los otros equipos europeos. El Slzburgo, mejor equipo de la Bundesliga de Austria, no pudo contener el poderío ofensivo de los bávaros. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 90+2 del encuentro, Luis Díaz dio otra asistencia de lujo. Recibió una pelota en la puerta del área. No corrió, como suele hacerlo. Tampoco buscó la manera de patear al arco. Esta vez pensó, levantó la mirada. Esa es una de las virtudes que ha ganado en Alemania: mejoró su toma de decisiones. Un compañero suyo corría por la espalda de los rivales. Díaz lo vio. Le metió el pase al vacío. No de cualquier manera, sino de globito, por encima de la cabeza de los rivales. Bischof definió. Los colegas aplaudieron al jugador colombiano, que llegó a 9 asistencias con el Bayern Múnich.