Lucho Díaz puede ser campeón en un fin de semana lleno de fútbol: conozca la agenda de los colombianos

Los futbolistas colombianos siguen participando en los mejores torneos del mundo. Estos 18 y 19 de abril se vivirán compromisos de alto nivel en Europa y América. A 54 días del inicio de la Copa del Mundo, los jugadores cafeteros quieren dar buenas presentaciones para poder asistir a la cita orbital. Destaca la posibilidad de ver a Luis Díaz como campeón de Bundesliga, los duelos entre colombianos en Europa y América, y la posible vuelta de James a la titularidad por MLS. En el fútbol alemán, todo apunta a que volvió la máquina bávara en su mejor versión. Si bien en años pasados el Bayern Múnich ha dominado en el país germano, este equipo es especial, pelea en todos los frentes y bate los récords históricos. De la mano de su tridente de lujo: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise buscarán gritar campeón en el Allianz Arena este domingo 19 de abril cuando enfrenten a Stuttgart desde las 10:30 a.m. Todo esto será posible, siempre y cuando Borussia Dortmund no gane este 18 de abril contra Hoffenheim, juego que se llevará a cabo a las 8:30 a.m.

Clásico luso y regreso de James

Una de las ciudades en el mundo que vive el fútbol con más pasión es Lisboa. En la capital portuguesa habrá derbi este domingo 19 de abril a las 12:00 p.m., un duelo entre dos grandes del balompié luso y que viene con aroma a café. Luis Javier Suárez comandará el ataque del Sporting de Lisboa, que oficiará como local ante el Benfica SC de Richard Ríos y José Mourinho; el paisa manejará los hilos del club rojo en el mediocampo en un duelo donde ambos clubes se juegan sus aspiraciones para seguir en la pelea por la Primeira Liga. Nada mejor que un buen plan de sábado a la noche. Este sábado 18 de abril, desde las 7:30 p.m. Minnesota United con James Rodríguez recibirá a Portland Timbers en el Allianz Field de Minneapolis. El colombiano viene de jugar 66 minutos en el partido de US Cup el pasado martes, pero este compromiso ante Timbers puede ser su primera titularidad liguera; todo apunta a que así será para el “10”. En Brasil, Jhon Arias, que viene de correcto partido en Libertadores, enfrentará a 5 compatriotas en el Palmeiras vs. Athletico Paranaense de este domingo 19 de abril a las 4:30. El chocoano compartirá cancha con los cafeteros del rojinegro, quienes son Kevin Viveros, Stiven Mendoza, Felipe Aguirre, Alejandro García y Juan Camilo Portilla. Otro duelo cafetero en el fútbol brasileño se dará el sábado 19 de abril, cuando José Enamorado y Miguel Monsalve enfrenten a Neyser Villarreal y Luis Sinisterra a las 6:30 p.m. cuando se dispute Cruzeiro vs. Gremio.

Más colombianos en Europa

El domingo 19 de abril será una jornada llena de cafeteros en el “calcio” italiano. Desde las 5:30 a.m., Duván Zapata visita con Torino a Cremonese; más tarde, Daniel Mosquera en Hellas Verona enfrenta al Milán a las 8:00 a.m. Pisa, con Juan Cuadrado, recibe a Genoa a las 11:00 a.m., y la jornada se cierra con un duelo de defensores patrios entre Juan Cabal y Jhon Lucumí en Juventus vs. Bologna a la 1:45 p.m. Ayer jugó Yerri Mina con Cagliari y cayó 0-3 frente a Inter.

La Premier League inglesa tendrá este sábado 19 de abril, compitiendo a Yerson Mosquera para los Wolves ante Leeds a las 9:00 am, mientras que el día lunes 20 de abril, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma jugarán a las 2:00 p.m. ante West Ham. Por último, en Francia, Deiver Machado jugará con Nantes ante Brestois a las 10:15 de este domingo 19 de abril, mientras que este sábado 19 de abril en Turquía, Davinson Sánchez hará parte del Galatasaray visitando al Genclerbirligi a las 12:00 p.m.

También en Argentina y Brasil

En el fútbol de los campeones del mundo jugará este sábado el lateral derecho Santiago Arias con Independiente ante Defensa y Justicia desde las 5:15 p.m.; el mismo día, a las 3:15 p.m., Edwin Cetré verá minutos en Estudiantes vs. Instituto. El domingo 19 de abril se juega el superclásico, River vs. Boca; solo estará disponible Kevin Castaño, partido que será a las 3:00 p.m. Los colombianos de Vasco da Gama: Carlos Cuesta, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Gómez pueden tener minutos este sábado 18 de abril a las 4:30 p.m. contra Sao Paulo. Coritiba con Sebastián Gómez enfrenta al Mineiro de Mateo Cassierra el domingo 19 de abril desde las 4:30 p.m.

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