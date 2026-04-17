Lucho Díaz puede ser campeón en un fin de semana lleno de fútbol: conozca la agenda de los colombianos

Los futbolistas colombianos siguen participando en los mejores torneos del mundo. Estos 18 y 19 de abril se vivirán compromisos de alto nivel en Europa y América. A 54 días del inicio de la Copa del Mundo, los jugadores cafeteros quieren dar buenas presentaciones para poder asistir a la cita orbital. Destaca la posibilidad de ver a Luis Díaz como campeón de Bundesliga, los duelos entre colombianos en Europa y América, y la posible vuelta de James a la titularidad por MLS.
En el fútbol alemán, todo apunta a que volvió la máquina bávara en su mejor versión. Si bien en años pasados el Bayern Múnich ha dominado en el país germano, este equipo es especial, pelea en todos los frentes y bate los récords históricos. De la mano de su tridente de lujo: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise buscarán gritar campeón en el Allianz Arena este domingo 19 de abril cuando enfrenten a Stuttgart desde las 10:30 a.m. Todo esto será posible, siempre y cuando Borussia Dortmund no gane este 18 de abril contra Hoffenheim, juego que se llevará a cabo a las 8:30 a.m.