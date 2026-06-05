Referentes históricos de Nacional se unen para alimentar el sueño de la remontada ante Junior

Atlético Nacional vive horas decisivas. Luego de la dura derrota 3-0 sufrida en Barranquilla en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay-I, el ambiente alrededor del club antioqueño ha pasado del desconcierto inicial a una poderosa corriente de fe, orgullo y convicción. La ilusión de una remontada histórica en el estadio Atanasio Girardot no solo se mantiene viva entre los jugadores y la hinchada, sino que ha encontrado eco en varios referentes verdolagas, quienes han salido públicamente a respaldar al equipo y recordar que Nacional, a lo largo de su historia, ha sabido levantarse en los momentos más difíciles.
Desde el interior del plantel apareció una voz de liderazgo: la de Matheus Uribe. El mediocampista, uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del grupo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo y desafiante a la afición.
“¿Y ahora qué? ¿Nos escondemos? ¿Lloramos? ¿Buscamos excusas? ¡NO! Nos paramos, levantamos la cabeza y le damos vuelta en nuestra casa, como siempre lo hemos hecho”, escribió el volante en una historia de Instagram que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados verdes.