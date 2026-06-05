Caso Blessd: la defensa del cantante confirma que asistirá a audiencias y reitera que es inocente

Apenas a tres meses de uno de los conciertos más importantes de la carrera musical de Blessd en el Atanasio Girardot, una nueva decisión judicial lo pone en el ojo de la polémica: la citación de la Fiscalía a una audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, esto por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado en 2022.
Ante dicho requerimiento, los abogados del reguetonero paisa, la firma Arango ||| Tres Palacios, no tardaron en salir al paso y emitieron un comunicado, en el que, a grosso modo, reiteran que Blessd es inocente.