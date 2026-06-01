La Paisaneta estará en el Occidente de Antioquia esta semana ¿Qué trámites atenderá?

Las exportaciones de petróleo de Venezuela subieron a 1,25 millones de barriles por día en mayo. Es el tercer mes seguido de crecimiento.
Los datos de transporte marítimo, publicados este lunes 1 de junio y analizados por Reuters, confirman que el país vecino vive su mayor repunte petrolero desde que Washington le impuso sanciones energéticas en 2019.
El volumen exportado en mayo fue un 61% mayor al del mismo mes de 2024. En términos prácticos, Venezuela vende ahora casi el doble de petróleo que hace