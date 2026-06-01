La Paisaneta estará en el Occidente de Antioquia esta semana ¿Qué trámites atenderá?

La Gobernación de Antioquia anunció las próximas fechas de las jornadas de descentralización de servicios a través de la Paisaneta, que esta vez estará en el Occidente antioqueño.

Esta semana, la Paisaneta estará presente en el municipio de Ebéjico el miércoles 3 de junio, en San Jerónimo el jueves 4 de junio y en Sopetrán el viernes 5 de junio.

Con la visita del programa, los habitantes de estos municipios podrán acceder a los diferentes servicios ofrecidos por la Gobernación de Antioquia, como la expedición de pasaportes, acceso a trámites relacionados con hacienda y catastro, participar de jornadas de vacunación, recibir asesorías para programas de vivienda, así como otras gestiones administrativas que habitualmente se resuelven en La Alpujarra.

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Cabe recordar que La Paisaneta es una unidad móvil que recorre los municipios del departamento para acercar la oferta institucional a las comunidades y facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes trámites y programas sin necesidad de tener que ir hasta la sede gubernamental en Medellín.

La Gobernación detalló que la atención en la Paisaneta es prestada por un equipo interdisciplinario de profesionales que se desplaza semanalmente por diferentes municipios.