Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Dibu Martínez en alerta: jugará el Mundial 2026 con una fractura en la mano

Argentina sigue de cerca la evolución física de Emiliano “Dibu” Martínez, quien afrontará el Mundial 2026 con una fractura en una de sus manos. El arquero decidió aplazar una operación para poder defender el título con la Albiceleste.

  • Emiliano Martínez irá al Mundial con una fractura en una de sus manos y estará en tratamiento antes de operarse. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Emiliano Martínez irá al Mundial con una fractura en una de sus manos y estará en tratamiento antes de operarse. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 22 minutos
bookmark

La cercanía entre el final de la temporada europea y el Mundial de 2026 ya comienza a generar preocupación en varias selecciones. El desgaste físico acumulado, las lesiones y la falta de descanso amenazan con convertirse en factores determinantes para muchos futbolistas que llegarán a la Copa del Mundo con poco margen de recuperación.

Uno de los casos que más inquieta en la Selección Argentina es el de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su estado físico luego de sufrir una fractura en uno de los dedos de su mano mientras disputaba la temporada con el Aston Villa, club con el que recientemente conquistó la Europa League.

Aunque la lesión requiere intervención quirúrgica, el guardameta tomó la decisión de postergar la operación hasta después del Mundial. La prioridad absoluta del arquero es poder defender el título con la Albiceleste en la máxima cita del fútbol.

Según informó el periodista Gastón Edul, Martínez es el futbolista con la lesión “más grande” dentro de los convocados por la Selección Argentina, situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Como parte del plan de recuperación, el cuerpo médico argentino decidió que el arquero no dispute los dos amistosos previos al Mundial frente a Honduras, el 6 de junio, e Islandia, el 9 de junio. La intención es evitar cualquier riesgo adicional y permitir que el guardameta llegue en las mejores condiciones posibles al debut mundialista del 16 de junio ante Argelia.

La evolución del “Dibu” será seguida de cerca durante los próximos días, ya que Argentina deposita gran parte de su seguridad defensiva en el arquero que fue figura clave en la conquista del título mundial anterior.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos