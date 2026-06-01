Dibu Martínez en alerta: jugará el Mundial 2026 con una fractura en la mano

La cercanía entre el final de la temporada europea y el Mundial de 2026 ya comienza a generar preocupación en varias selecciones. El desgaste físico acumulado, las lesiones y la falta de descanso amenazan con convertirse en factores determinantes para muchos futbolistas que llegarán a la Copa del Mundo con poco margen de recuperación. Uno de los casos que más inquieta en la Selección Argentina es el de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su estado físico luego de sufrir una fractura en uno de los dedos de su mano mientras disputaba la temporada con el Aston Villa, club con el que recientemente conquistó la Europa League.

Aunque la lesión requiere intervención quirúrgica, el guardameta tomó la decisión de postergar la operación hasta después del Mundial. La prioridad absoluta del arquero es poder defender el título con la Albiceleste en la máxima cita del fútbol. Según informó el periodista Gastón Edul, Martínez es el futbolista con la lesión “más grande” dentro de los convocados por la Selección Argentina, situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Como parte del plan de recuperación, el cuerpo médico argentino decidió que el arquero no dispute los dos amistosos previos al Mundial frente a Honduras, el 6 de junio, e Islandia, el 9 de junio. La intención es evitar cualquier riesgo adicional y permitir que el guardameta llegue en las mejores condiciones posibles al debut mundialista del 16 de junio ante Argelia.