¡Empezó con toda! Luis Díaz anotó su segundo gol de la pretemporada con el Bayern Múnich

En la mañana de Colombia, el Bayern Múnich volvió después de 2 meses al Allianz Arena para jugar la clásica copa amistosa de pretemporada, esta vez bajo el nombre de Telekom Cup. Su rival para este juego sería el RB Leipzig, uno de los habituales animadores de la Bundesliga. Luis Díaz fue titular por primera vez en la pretemporada, ya que en el partido anterior ante Aston Villa ingresó desde el banco de suplentes.
La primera anotación del compromiso sería obra del guajiro. Después de un ataque de los bávaros, la defensa del Leipzig no pudo sacar el balón y de primera, “Lucho” se llenó el botín de pelota y casi con una volea remató al palo izquierdo del arquero Maarten Vandervoort. Fue el segundo gol consecutivo de Díaz en la pretemporada después del anotado el pasado 7 de agosto contra el Villa en Hong Kong.