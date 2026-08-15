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¡Empezó con toda! Luis Díaz anotó su segundo gol de la pretemporada con el Bayern Múnich

En la Telekom Cup, Luis Díaz abrió el marcador entre Bayern y Leipzig.

  • Luis Díaz debutará en Bundesliga contra Stuttgart. FOTO: Captura de video
    Luis Díaz debutará en Bundesliga contra Stuttgart. FOTO: Captura de video
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En la mañana de Colombia, el Bayern Múnich volvió después de 2 meses al Allianz Arena para jugar la clásica copa amistosa de pretemporada, esta vez bajo el nombre de Telekom Cup. Su rival para este juego sería el RB Leipzig, uno de los habituales animadores de la Bundesliga. Luis Díaz fue titular por primera vez en la pretemporada, ya que en el partido anterior ante Aston Villa ingresó desde el banco de suplentes.

La primera anotación del compromiso sería obra del guajiro. Después de un ataque de los bávaros, la defensa del Leipzig no pudo sacar el balón y de primera, “Lucho” se llenó el botín de pelota y casi con una volea remató al palo izquierdo del arquero Maarten Vandervoort. Fue el segundo gol consecutivo de Díaz en la pretemporada después del anotado el pasado 7 de agosto contra el Villa en Hong Kong.

Así, con el gol de Lucho, finalizaría el primer tiempo. Después, al 52’, Brajan Gruda empató el partido para los dirigidos por Martín Demichelis, pero uno de los fichajes del Gigante de Baviera, Nathaniel Brown, los puso de nuevo en ventaja al minuto 57. Al 81’, Jamal Musiala puso el 3-1 definitivo en este duelo que se repetirá, mínimo dos veces durante la temporada liguera en Alemania.

Luis, quien anotó un gol en la Copa del Mundo con Colombia, jugó este compromiso amistoso mientras su fundación sigue ayudando en todo lo que tiene que ver con el sismo del 10 de agosto en el país. El colombiano hizo un corazón durante su celebración y, para muchos, este gesto va dirigido para el pueblo colombiano en estos momentos de dolor y angustia.

Con este triunfo, ya son dos copas amistosas que levantó el Bayern con gol de Luis Díaz. Ahora se viene el primer título oficial del año: la Supercopa de Alemania contra el Borussida Dortmund. Este duelo será el próximo sábado 22 de agosto en el Signal Iduna Park a las 1:30 p.m., en lo que será el primer partido oficial de la última temporada como profesional de Manuel Neuer.

Lea también: Inicia la Liga de España con cuatro colombianos a bordo; ¿quiénes son?

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la pretemporada con el Bayern Múnich?
Luis Díaz lleva dos goles consecutivos en la pretemporada del Bayern Múnich: marcó ante Aston Villa el 7 de agosto y volvió a anotar contra RB Leipzig.
¿Por qué Luis Díaz hizo un corazón después de marcar su gol con el Bayern?
El texto señala que el gesto fue interpretado por muchos como un mensaje de apoyo al pueblo colombiano, en medio del dolor y la angustia provocados por el sismo del 10 de agosto. No obstante, la noticia no confirma oficialmente que esa haya sido la intención de Díaz.
¿Cómo quedó el partido Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Telekom Cup?
El Bayern Múnich derrotó 3-1 al RB Leipzig. Luis Díaz marcó el primer gol, mientras que Nathaniel Brown y Jamal Musiala completaron la victoria; Brajan Gruda anotó para el Leipzig.
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