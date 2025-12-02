“Parecen un grupo de maricas”: el comentario homofóbico de un técnico en Brasil porque su equipo usó camisetas rosadas

El club brasileño Inter de Porto Alegre se encuentra en el centro de la polémica, esta vez no por su desempeño en el campo, sino por las declaraciones de su nuevo director técnico, Abel Braga, de 73 años, quien hizo un desafortunado comentario sobre la indumentaria del plantel.
Braga fue presentado a los medios tras la salida del argentino Ramón Díaz y llega con el reto de intentar salvar al equipo que se encuentra en una situación crítica y con un riesgo real de descender a la Serie B del Brasileirão, ocupando actualmente el puesto 17.
El estratega se ganó el rótulo de ídolo dentro del club porteño tras haber dirigido 340 partidos oficiales en el Inter y ganado el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores en 2006, sin embargo, sus primera palabras en este nuevo ciclo generaron polémica y rechazo de algunos sectores.
“No quiero que mi maldito equipo entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas”, fue lo que expresó Braga refiriéndose a una edición de camisetas que el plantel de Porto Alegre había lanzado en octubre.