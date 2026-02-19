El colombiano Luis Javier Suárez fue elegido como delantero y jugador del mes en Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez recibió dos nuevos premios en Portugal. Esta vez, fue elegido como el Mejor Delantero y el Jugador del Mes en la liga de ese país.
Suárez se viene destacando en la Liga de Portugal y en la Champions League con el Sporting de Lisboa, marcando goles importantes en ambas competencias, tanto así, que su club se clasificó entre los ocho clubes del mundo en avanzar directamente a los octavos de final del torneo europeo.