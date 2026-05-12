“No como de indio, no como de negro”: las polémicas frases de Abelardo de la Espriella en entrevista con Caracol

A pocas semanas de acudir a las urnas, los medios buscan conversar a los candidatos presidenciales para que expongan sus ideas de cara a las diferentes problemáticas que deberán asumir en caso de llegar a la Casa de Nariño. En medio de la negativa de algunos por asistir a debates, como el caso de De la Espriella y Cepeda, crean otros formatos para compartir con los aspirantes.
Este fue el caso de Noticias Caracol, que, para darle voz a los candidatos, dio inicio a un formato desde su sala de redacción con el fin de obtener respuestas de los aspirantes, siendo el primero Abelardo de la Espriella, que fue indagado en temas de política, medio ambiente, fracking y seguridad.
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Justamente fue ese tema el que generó una reacción airada del candidato presidencial, quien en un intento de mostrar que será un dirigente con mano dura lanzó una frase que ha generado polémica.
“Vas a ver lo duro que muerde el tigre y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública le voy a caer con mano de hierro”, respondió el candidato cuando le preguntaron por la situación del Cauca y su posición frente a asonadas, bloqueos y protestas.