“No como de indio, no como de negro”: las polémicas frases de Abelardo de la Espriella en entrevista con Caracol

A pocas semanas de acudir a las urnas, los medios buscan conversar a los candidatos presidenciales para que expongan sus ideas de cara a las diferentes problemáticas que deberán asumir en caso de llegar a la Casa de Nariño. En medio de la negativa de algunos por asistir a debates, como el caso de De la Espriella y Cepeda, crean otros formatos para compartir con los aspirantes. Este fue el caso de Noticias Caracol, que, para darle voz a los candidatos, dio inicio a un formato desde su sala de redacción con el fin de obtener respuestas de los aspirantes, siendo el primero Abelardo de la Espriella, que fue indagado en temas de política, medio ambiente, fracking y seguridad. Lea también: CNE estudia solicitud para revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas firmas falsas Justamente fue ese tema el que generó una reacción airada del candidato presidencial, quien en un intento de mostrar que será un dirigente con mano dura lanzó una frase que ha generado polémica. “Vas a ver lo duro que muerde el tigre y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública le voy a caer con mano de hierro”, respondió el candidato cuando le preguntaron por la situación del Cauca y su posición frente a asonadas, bloqueos y protestas.

Asimismo, el abogado que aspira a llegar a la Casa de Nariño aseguró que avión que transporte coca “será dado de baja”, y aseguró que bombardeará las embarcaciones que salgan desde los puertos con droga, en un contexto donde varios ataques liderados por Estados Unidos a lanchas en el Pacífico y el mar Caribe han dejado más de 170 muertos, pero se han generado cuestionamientos, sobre todo en el legislativo del país norteamericano, respecto a si quienes realmente fallecen en estos ataques son narcoterroristas y la ejecución de estos operativos.

Comparación de la política con un juego de muñecas, su postura frente a la oposición y tratar a una periodista de ignorante: otros momentos incómodos que dejó la entrevista a De la Espriella

El encuentro de De la Espriella con el medio nacional tuvo momentos de alta tensión que iniciaron desde el instante en que le preguntaron por las confrontaciones con la campaña de Paloma Valencia. “Esto no es un juego de muñecas esto es política”, respondió el abogado justificando que para él, la política es “confrontacional”. En ese contexto también subrayó que él no ha peleado con nadie y que no puede controlar las disputas que surgen entre sus simpatizantes y los de otras campañas.

Otro momento tenso fue al hablar del fracking y las licencias medioambientales para la ejecución de proyectos, aseguró que las consultas que se hacen en los sectores “son una farsa”. “Hoy eso lo ha instrumentalizado la izquierda para bloquear proyectos importantísimos para la nación”, aludió. “Esas CAR en las regiones, eso es un nido de corruptos y de politiqueros... la mayoría, eso es una cueva de bandidos”, expresó haciendo referencia a las Corporaciones Autónomas Regionales. Al momento de preguntarle por las tarifas de energía, el aspirante argumentó que un presidente no debe ser un experto en todas las materias, sino un “conductor de la nación” que tenga “cojones y voluntad”. “No sé cómo coño lo van a hacer pero necesito que lo hagan”, respondió al momento de indagarlo sobre el alto costo de las tarifas de energía en la región Caribe. Al candidato también le preguntaron si tendría conversaciones con Gustavo Petro, Iván Cepeda y sectores afines. “Ni hoy ni mañana ni nunca jamás me voy a sentar con los enemigos de la República”, replicó.

El choque con María Lucía Fernández: “Con Malú no”

Pero el momento que hasta ya ha creado una ola de indignación en las redes fue cuando se molestó con la periodista María Lucía Fernández, quien le recordó una pregunta relacionada con la ética y el derecho. “Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y, perdóname, te lo digo con total claridad porque si hubieses investigado un poco sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho”, le respondió De la Espriella. “Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho”, agregó en contra de la periodista. Aunque el candidato avalado por firmas accedió a este llamado del medio televisivo, ya ha sido cuestionado por no asistir a diferentes debates convocados por sectores energéticos, medioambientales y medios regionales, como el desarrollado la semana pasada por Teleantioquia y EL COLOMBIANO. Amplíe la noticia: “Con Malú no”: redes estallan contra Abelardo por ofensas a la periodista de Noticias Caracol

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