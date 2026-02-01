Luis Suárez, imparable: cinco partidos seguidos marcando y pone al Sporting en la pelea por el título en Portugal.

Luis Suárez continúa atravesando un momento brillante en el fútbol portugués. El delantero colombiano llegó a cinco partidos consecutivos anotando con el Sporting de Lisboa, tras marcar el gol decisivo en la agónica victoria 2-1 frente a Nacional, en un duelo correspondiente a la Liga de Portugal.

El tanto del samario llegó en el minuto 90+6, cuando el partido parecía encaminarse a un empate. Con olfato goleador y sangre fría, Suárez apareció en el área para sellar la remontada y darle tres puntos vitales a su equipo, un gol que no solo confirmó su gran presente, sino que también mantuvo al Sporting en la lucha directa por el campeonato.