Estas fueron las ventas de jugadores más caras de fútbol colombiano en 2025

El mercado de fichajes de 2025 dejó movimientos relevantes para los clubes del fútbol profesional colombiano, que lograron concretar ventas al exterior por cifras históricas dentro de la Liga BetPlay. Aunque los montos aún se mantienen lejos de los grandes mercados internacionales, las transferencias confirmaron el creciente interés por el talento que se forma en el país. De acuerdo con cifras de Transfermarkt, varios equipos del FPC lograron cerrar operaciones por encima de los US$3 millones, un umbral que sigue marcando el techo del mercado local.

El top 10 de transferencias del fútbol profesional colombiano en 2025

La venta más cara de 2025 fue la de Jordan Barrera, quien pasó de Junior FC a Botafogo por cerca de US$4,7 millones ($4,3 millones de euros). El mediocampista fue una de las revelaciones del campeonato, lo que permitió al club barranquillero concretar la operación más alta del año. En el segundo lugar aparece Kevin Viveros, transferido de Atlético Nacional al Athletico Paranaense por aproximadamente US$4,6 millones ($4,2 millones de euros). El delantero venía de un buen rendimiento con el equipo antioqueño y su salida representó uno de los ingresos más relevantes para Nacional en la temporada. La tercera posición la ocupa Santiago Mele, arquero uruguayo que dejó Junior FC para fichar por Monterrey por unos US$3,3 millones ($3,0 millones de euros), en una de las ventas más importantes para un guardameta desde el fútbol colombiano.

El aporte del DIM en el top