Estas fueron las ventas de jugadores más caras de fútbol colombiano en 2025

El mercado de fichajes de 2025 dejó movimientos relevantes para los clubes del fútbol profesional colombiano, que lograron concretar ventas al exterior por cifras históricas dentro de la Liga BetPlay. Aunque los montos aún se mantienen lejos de los grandes mercados internacionales, las transferencias confirmaron el creciente interés por el talento que se forma en el país.
De acuerdo con cifras de Transfermarkt, varios equipos del FPC lograron cerrar operaciones por encima de los US$3 millones, un umbral que sigue marcando el techo del mercado local.
