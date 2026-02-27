Estos son los equipos que avanzarían a los cuartos de final de la Champions según la inteligencia artificial

Le preguntamos a ChatGPT que nos diera su vaticinio de cada una de las llaves de los octavos de final de la Champions, y la herramienta de Inteligencia Artificial hizo un análisis de cada cruce y cuál equipo parte como favorito para avanzar a cuartos, tomando en cuenta rendimiento reciente, historia, posiciones en sus ligas y predicciones de simulaciones y medios especializados.
Real Madrid vs. Manchester City
Favorito: Manchester City
City llega con mayor regularidad en esta edición y ganó el enfrentamiento de liga de liga contra el Real Madrid en fase de grupos. Además, simulaciones lo colocan con alta probabilidad de avanzar a cuartos frente a Madrid o Bodø/Glimt.
Por qué: mejor estructura de plantilla, mayor consistencia internacional reciente y experiencia en eliminatorias.