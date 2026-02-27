Estos son los equipos que avanzarían a los cuartos de final de la Champions según la inteligencia artificial

Le preguntamos a ChatGPT que nos diera su vaticinio de cada una de las llaves de los octavos de final de la Champions, y la herramienta de Inteligencia Artificial hizo un análisis de cada cruce y cuál equipo parte como favorito para avanzar a cuartos, tomando en cuenta rendimiento reciente, historia, posiciones en sus ligas y predicciones de simulaciones y medios especializados. Real Madrid vs. Manchester City Favorito: Manchester City City llega con mayor regularidad en esta edición y ganó el enfrentamiento de liga de liga contra el Real Madrid en fase de grupos. Además, simulaciones lo colocan con alta probabilidad de avanzar a cuartos frente a Madrid o Bodø/Glimt. Por qué: mejor estructura de plantilla, mayor consistencia internacional reciente y experiencia en eliminatorias.

Bodø/Glimt vs. Sporting CP Favorito: Sporting CP Sporting, un equipo portugués tradicionalmente fuerte en competiciones europeas, tiene más recursos y experiencia que el sorprendente pero más inexperto Bodø/Glimt. Simulaciones le otorgan también una ligera ventaja para avanzar. Por qué: mayor profundidad de plantilla y trayectoria histórica en torneos UEFA. Paris Saint-Germain vs. Chelsea Favorito: Chelsea Este duelo es muy parejo; depende mucho de forma actual y de cómo PSG gestione la presión europea. Algunas predicciones sitúan a Chelsea con ligera ventaja en eliminatorias con este tipo de emparejamientos. Por qué: Chelsea puede ser más equilibrado y efectivo cuando no tiene tanta carga ofensiva, aunque PSG cuenta con individualidades superiores. Newcastle United vs. Barcelona Favorito: Barcelona El Barcelona suele dominar este tipo de cruces y tiene ventaja de calidad ofensiva. A pesar de que Newcastle ha sido sólido en la liga inglesa, a nivel europeo los culés siguen teniendo más experiencia en rondas eliminatorias. Por qué: historia continental más sólida y mayores recursos técnicos.

Galatasaray vs. Liverpool Favorito: Liverpool Liverpool es uno de los equipos con más trayectoria y opciones en la competición (según varias predicciones es top 3 en poder competir por el título). Galatasaray es peligroso como local, pero se le ve superior al equipo turco. Por qué: experiencia europea, profundidad de plantilla y trayectoria reciente. Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur Favorito: Atlético de Madrid Los colchoneros suelen ser más sólidos en eliminatorias europeas y pueden imponer su estilo táctico. Aun así, Tottenham es un rival peligroso desde la Premier y puede complicar. Por qué: mayor solidez táctica en partidos cerrados y experiencia en este tipo de rondas. Atalanta vs. Bayern Múnich Favorito: Bayern Múnich Bayern es un gigante europeo con historial de Champions, superior a Atalanta en plantilla y resultados. En simulaciones aparece con alta probabilidad de avanzar si se enfrenta a rivales como Atalanta o Leverkusen. Por qué: jerarquía europea, efectivos de clase mundial y experiencia en fases finales.