Parte de tranquilidad para Lorenzo: la lesión de Luis Suárez en Portugal no sería grave

El atacante samario, goleador del Sporting de Lisboa esta temporada, no estará en el partido de este domingo ante Famalicao.

  • El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue elegido como mejor jugador del mes de enero en el Sporting de Portugal. Foto: tomada del x de @SportingCP
    El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue elegido como mejor jugador del mes de enero en el Sporting de Portugal. Foto: tomada del x de @SportingCP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

14 de febrero de 2026
bookmark

Hubo preocupación. La noticia que llegó desde Portugal inquietó el entorno de la Selección Colombia y a los futboleros del país. En la memoria de muchos revivió el fantasma de lo que ocurrió a inicios de 2014, cuando Falcao, el delantero titular del seleccionado nacional, sufrió una lesión de rodilla que lo sacó de la Copa del Mundo de Brasil.

Esta vez la zozobra se generó por Luis Javier Suárez, el delantero criollo que mejor rendimiento ha tenido esta temporada en el fútbol europeo y el primero, en nueve años, que logró superar la barrera de los 25 tantos en el Viejo Continente después de que lo hiciera Falcao. El samario, una de las figuras del Sporting de Lisboa portugués, es uno de los jugadores que “tienen cupo fijo” entre los convocados por Néstor Lorenzo para Norteamérica 2026.

Por eso, cuando desde territorio luso llegó la versión de que tenía un problema en la rodilla derecha, se encendieron las alarmas. Suárez suma, hasta el momento, 26 celebraciones con el elenco de la capital de Portugal, que es segundo en la liga de ese país. El colombiano es el goleador del equipo esta temporada y, desde que anotó cuatro goles en la victoria de Colombia ante Venezuela en la última fecha de eliminatorias, tiene casi que asegurada la titularidad en la Selección.

¿Qué se sabe de la lesión de Luis Javier Suárez en Portugal?

En el partido entre Sporting de Lisboa y Porto, que se jugó el lunes 9 de febrero, Luis Suárez sintió molestias en una pierna. Sin embargo, el futbolista colombiano le pidió a su entrenador que lo dejara terminar. Ese día anotó, al minuto 90+10, de penalti el tanto que puso el 1-1 definitivo en el marcador.

Después de eso, empezó a circular la versión de que Suárez tenía un problema leve en los ligamentos de la rodilla. Empezó la preocupación. El cuadro de Lisboa no se pronunció al respecto. El rumor tomó vuelo en nuestro país. Sin embargo, el viernes el futbolista publicó una historia en la que aseguró que estaba tranquilo, mientras que el diario A Bola de Portugal, contó que el futbolista colombiano no tiene un problema grave.

Según publicó ese diario, el jugador criollo, de 28 años, tiene una sobrecarga muscular en la pierna derecha, por lo que tendrá que guardar reposo durante algunos días y después retornará a competencias sin mayor problema. Suárez tenía una suspensión por acumulación de tarjetas que debía pagar en la fecha 22 de la Liga portuguesa.

Por eso, se sabía que no podía estar en el partido entre su club y Famalicao, programado para jugarse este domingo 15 de febrero a partir de las 3:30 p.m. (hora de Colombia). En ese sentido, Suárez tendrá unos días para recuperarse de su problema físico. En caso de regresar para el próximo encuentro del Sporting, programado para el 21 de febrero ante el Moreirense, Suárez tendría 12 días sin competencia.

