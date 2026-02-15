Delcy Rodríguez le dio contratos petroleros a compadre de Petro y otros cercanos

Una investigación de La Silla Vacía y Armando.info reveló que la hoy presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó dos bloques petroleros en ese país a cercanos al Presidente Gustavo Petro en 2025.
Los beneficiarios fueron Colven Business & Corp, una compañía relacionada con Danilo Romero Gómez —compadre del presidente Petro— y con familiares del cuestionado empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, cercano a la primera dama Verónica Alcocer.
Tanto Romero como Grau tienen vínculos estrechos con la familia presidencial que trascienden la amistad pues ambos se han beneficiado de esa cercanía para emprender todo tipo de negocios y beneficiarse de contratos, según diversas investigaciones periodísticas.
En este caso, los contratos fueron adjudicados bajo la figura de Contratos de Participación Productiva (CPP), una modalidad implementada por Rodríguez cuando asumió el Ministerio de Petróleo en agosto de 2024 y que, tras una reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea venezolana, quedó blindada como mecanismo para atraer inversión privada en la industria energética del vecino país.
La investigación de esos medios documenta cómo, a través de esa figura, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó al menos 29 contratos sin detallar públicamente las compañías beneficiadas. Según Armando.info, los CPP han favorecido desde empresarios estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump hasta aliados políticos del chavismo. El capítulo colombiano de esa historia apunta a una firma creada en Bogotá en octubre 2022: Colven Business & Corp, es decir, dos meses después que el petrismo asumió el poder en agosto de ese año.