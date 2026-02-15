Hallazgo de sangre y restos óseos en Escuela del Ejército podrían ser de desaparecidos en los ochenta y noventa

El hallazgo de una muestra de sangre humana en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua Brigada XX de Inteligencia Militar; el Batallón Charry Solano; y el Comando de Inteligencia, podría constituir una pieza clave para avanzar en la verdad judicial sobre el destino de varios desaparecidos que, según testimonios de exmilitares, habrían sido sepultados en ese lugar. Se trata de Pedro Julio Movilla, líder sindical, e Irma Franco Pineda, militante del M-19 que salió viva del Palacio de Justicia en 1985, entre otras víctimas.

La muestra de sangre hallada fue notificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y está consignada en un auto, conocido por la agencia de noticias Colprensa.

El elemento forma parte del material recuperado en 2025, cuando el tribunal detectó y denunció una excavación no autorizada en zonas de interés forense que estaban protegidas con medidas cautelares desde el 12 de septiembre de 2024. En ese momento se encontró “una excavación reciente de 1.30 x 93, de profundidad y junto a ella dos palas, una prenda tipo camiseta manga larga color negro con logo militar de Escuela ‘Galán’ y plástico en varios fragmentos.

Por estos hechos, el Tribunal sancionó al director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos por incumplir las órdenes judiciales que protegían el predio. En su decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad advirtió que la “alteración del terreno cautelado es irreversible, y con ello se impactó de manera negativa los derechos de los familiares.

Entre los elementos encontrados, uno de los fragmentos de plástico, localizado en el Sitio de Interés Forense 15.3, conocido como la “Serviteca”, fue el que posteriormente arrojó resultado positivo para sangre humana. El lugar había sido señalado por el sargento retirado José Leonairo Dorado Córdoba como un punto donde presuntamente se trasladaron y enterraron personas desaparecidas.

Meses después allí fueron hallados ocho fragmentos óseos, de los cuales, uno fue confirmado como humano, correspondiente a un arco costal de una persona de 20 años o menos, sin que se pudiera establecer el sexo, mientras otro fue catalogado como posiblemente humano, aunque no se obtuvo perfil genético.