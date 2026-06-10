Lucho Díaz no se olvida de sus raíces: su fundación da felicidad en Barrancas

Los pies arden. Dentro de los tenis se siente cómo las ampollas se forman en las plantas mientras uno corre en la cancha sintética que tiene la Fundación Luis Díaz en Barrancas, La Guajira, pueblo natal del extremo del Bayern Múnich que llega como figura de Colombia al Mundial 2026. Es mediodía. En la cancha de césped sintético, ubicada en un terreno de dos hectáreas que queda a las afueras de ese municipio, se juega un partido entre dos categorías de la fundación. Los del equipo amarillo tienen 15 años. Los del equipo blanco, un par más. El elenco amarillo, dirigido por Toto, un joven oriundo de Barrancas que jugó fútbol en Aguascalientes, México, pero no pudo sostenerse como profesional por falta de recursos económicos que respaldaran su estadía en el lugar, se reforzó con un periodista. -”¿De qué juegas?, preguntó el entrenador. -”De cinco... de 5 a 10 minutos”, le respondió, entre risas, el periodista, que se ubicó en la mitad de la cancha derritiéndose por el calor. Barrancas, aunque es un municipio de La Guajira, no es desértico, como se piensa en general. Todo lo contrario: por donde se mire se ven árboles, césped, montañas: biodiversidad.

Luis Díaz es fuente de inspiración para los jóvenes futbolistas de Barrancas, La Guajira. Foto Cortesía

En el equipo blanco jugaron dos periodistas más. Ambos eran oriundos de Bogotá. El juego empezó. Los jóvenes, que llegaron tanto de la cabecera municipal, como de los 8 corregimientos que tiene Barrancas (Carretalito, Chalceta, Guaycanal, Las Casitas,Nuevo Oreganal, Papayal, Patilla, Pozo Hondo), se movían con una velocidad intrépida, imposible para los foráneos, que a los 8 minutos de medio correr no pudieron más. Lea: Mundial 2026: Luis Díaz y el desafío de sanar las viejas cicatrices de la Selección Colombia Pidieron cambio. Salieron. Sudaban a cántaros en medio del calor del mediodía del miércoles que, los oriundos de Barrancas, entre risas, decían estaba suave. Argumentaban que el viento fuerte que se sentía en la sede de la fundación, ubicada a unos metros de la carretera que une al municipio donde nació el futbolista colombiano mejor valorizado en el mercado de pases –vale 70 millones, según datos de Transfermarkt–, con Fonseca y Maicao, municipio fronterizo con Zulia, Venezuela.

Una noticia que llena de futuro

Los jóvenes, que entrenan todos los días, desde hace tres meses –se inauguró en marzo–, bajo el rayo desesperante del sol entre las 3 y las 4 de la tarde, terminaron de jugar como si nada ese partido que fue un amistoso con el que se concluyó un evento de anuncio importante: llegaron a un acuerdo con Oppo y Claro para darles un salón de clases para conectarse de manera virtual en la sede, pensada para convertirse, pronto, en un centro de alto rendimiento.

“Mané” Díaz durante el anuncio de la alianza tecnológica en Barrancas. El padre de ‘Lucho’ sigue siendo el motor e inspiración para los más de 50 niños que hoy se forman en la sede de la fundación. FOTO CORTESÍA