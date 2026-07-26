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El último acto de Macnelly: ovación y homenaje al ídolo de Nacional

El histórico volante de Nacional, Macnelly Torres, gozó e hizo vibrar con su despedida después de 6 años de su último partido profesional.

  • Macnelly Torres jugó su partido de despedida ante la hinchada de Nacional, poniéndole así el broche de oro a una carrera llena de éxitos en Colombia, Chile, Arabia, México y Paraguay. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Macnelly Torres jugó su partido de despedida ante la hinchada de Nacional, poniéndole así el broche de oro a una carrera llena de éxitos en Colombia, Chile, Arabia, México y Paraguay. FOTO: Manuel Saldarriaga
  • Macnelly Torres jugó su partido de despedida ante la hinchada de Nacional, poniéndole así el broche de oro a una carrera llena de éxitos en Colombia, Chile, Arabia, Mexico y Paraguay. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Macnelly Torres jugó su partido de despedida ante la hinchada de Nacional, poniéndole así el broche de oro a una carrera llena de éxitos en Colombia, Chile, Arabia, Mexico y Paraguay. FOTO: Manuel Saldarriaga
  • El Pibe y Macnelly, dos grandes del fútbol colombiano. FOTO: Manuel Saldarriaga
    El Pibe y Macnelly, dos grandes del fútbol colombiano. FOTO: Manuel Saldarriaga
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 37 minutos
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El histórico volante creativo de Atlético Nacional, Macnelly Torres, tuvo su despedida después de 6 años de su último partido profesional. Lo hizo en el Atanasio Girardot, el campo donde lo ganó todo.

Desde las 4:00 de la tarde ya se veían los alrededores del estadio Atanasio Girardot llenos de hinchas verdolagas, muchos con la camiseta del protagonista de la tarde-noche: Macnelly Torres.

La última función de El Mago, como siempre fue conocido, inició mucho antes del pitazo inicial. Es más, comenzó hace casi dos meses cuando se anunció el evento que presenciaron ayer los miles de hinchas verdolagas que asistieron al coloso de la 74 para la despedida del volante creativo que levantó con Atlético Nacional la Copa Libertadores el 27 de julio de 2016.

A eso de las 4:20 p.m. llegó la primera gran figura, otro artífice del título continental, Franco Armani. El guardameta ingresó por la tribuna Occidental y desató la locura de los hinchas que esperaban en la pista atlética del recinto.

Desde las 4:40 p.m. desfilaron todos los invitados al evento en zona mixta.

Las tribunas se adornaron con frases como “Hasta siempre Mago, grandeza inolvidable”, “Tu fútbol nos hizo creer, tu magia nos hizo campeón”.

Rodeado de figuras

Los invitados, en representación de la Selección Colombia fueron Juan Fernando Quintero, Gonzalo “Búfalo” Jara, Giovanni Hernández, Lin Carlos Henry, Tomás Maya, Víctor Pacheco, Carlos “La Roca” Sánchez, Eudalio Arriaga, Aldo Leao Ramírez, Yulián Anchico, Martín Arzuaga, Mario Alberto Yepes, Roberto Peñaloza, Omar Pérez, Blas Pérez, Robinson “Rufay” Zapata, José Luis Chunga y Carlos “Pibe” Valderrama. El equipo fue dirigido por René Higuita.

El otro elenco fue el Atlético Nacional de 2016, con Marlos Moreno, Sherman Cárdenas, Farid Díaz, Álex Mejía, Gilberto “Alcatraz” García, Orlando Berrío, Daniel Bocanegra, Dávinson Sánchez, Víctor Ibarbo, Alejandro Bernal, Alexis Henríquez, Gastón Pezzuti, Franco Armani y, por su puesto, Macnelly. La Dupla técnica de lujo estuvo integrada por Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio.

Macnelly Torres jugó su partido de despedida ante la hinchada de Nacional, poniéndole así el broche de oro a una carrera llena de éxitos en Colombia, Chile, Arabia, Mexico y Paraguay. FOTO: <b>Manuel Saldarriaga</b>
Macnelly Torres jugó su partido de despedida ante la hinchada de Nacional, poniéndole así el broche de oro a una carrera llena de éxitos en Colombia, Chile, Arabia, Mexico y Paraguay. FOTO: Manuel Saldarriaga

El juez central fue el antioqueño Mateo Saldarriaga.

Al canto de “Macnelly muchas gracias”, el hincha verde le dejó claro el mensaje a El Mago, seguido por cánticos a Armani, Alexis Sánchez, Dávinson y todos los integrantes del equipo de 2016.

Al minuto 16, salió Armani e ingresó Pezzuti. Al 26’ se abrió el marcador con gol de Jéfferson “La Fiera” Duque, tras pase de Orlando Berrío.

Pasada media hora, la técnica de los “calidosos” se hizo notar, como lo dijo Giovanni Moreno: “La idea es que sea un espectáculo”. Con un tiro libre de Juan Fernando Quintero que rozó el palo, el partido se fue al entretiempo.

Iniciando la segunda parte, a los 5 minutos apareció Pezzuti con una doble atajada digna de su versión en 2011. Acto seguido, Duque aumentó el marcador y su marca goleadora.

A la hora de partido fue sustituido Macnelly Torres por Alejandro Bernal. El estadio se rindió ante el hombre que ganó 10 títulos con Atlético Nacional. Las 20.020 personas que asistieron al recinto de los antioqueños le hicieron sentir el cariño y agradecimiento al barranquillero que volvió al terreno minutos después a vestir la camiseta amarilla, con la cual culminó el partido que terminó 2-0 a favor de los verdes.

Al final del compromiso, el director deportivo de Nacional, Víctor Marulanda, le entregó a cada uno de los integrantes del plantel que hizo realidad la gesta continental hace 10 años. De esta manera, “El Mago” Macnelly tuvo su última y merecedora gran función.

El Pibe y Macnelly, dos grandes del fútbol colombiano. FOTO: <b>Manuel Saldarriaga</b>
El Pibe y Macnelly, dos grandes del fútbol colombiano. FOTO: Manuel Saldarriaga

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