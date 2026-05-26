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“En Colombia me defendía jugando”: el mensaje de Marino Hinestroza tras ser intimidado por hinchas en Brasil

El colombiano Marino Hinestroza atraviesa un difícil momento en Vasco da Gama. Tras una serie de malos resultados del equipo, el extremo fue increpado por hinchas y luego publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró estar bien y dejó entrever su inconformidad por la poca continuidad que ha tenido en Brasil.

  • Marino Hinestroza atraviesa una difícil situación en Brasil. FOTO VASCO DA GAMA
    Marino Hinestroza atraviesa una difícil situación en Brasil. FOTO VASCO DA GAMA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El presente de Vasco da Gama atraviesa uno de sus momentos más complicados de la temporada y uno de los futbolistas señalados por la afición es el colombiano Marino Hinestroza, quien no ha logrado consolidarse desde su llegada al fútbol brasileño.

El equipo carioca acumula una serie de malos resultados tanto en el Brasileirao como en la Copa Conmebol Sudamericana. En sus dos más recientes presentaciones por liga fue goleado 4-1 por Sport Club Internacional y posteriormente cayó 0-3 en condición de local frente a Red Bull Bragantino.

A ello se sumó la derrota 3-1 frente a Club Olimpia por la Copa Sudamericana, resultados que incrementaron la tensión alrededor del club y provocaron fuertes reacciones de la hinchada.

Hinchas interceptaron el carro de Marino Hinestroza

En medio de la crisis deportiva, durante los últimos días se viralizó en redes sociales un video en el que integrantes de la barra de Vasco da Gama interceptan el vehículo de Marino Hinestroza a la salida del centro de entrenamiento del club.

En las imágenes se observa cómo varios aficionados insultan al extremo colombiano y le reclaman por el rendimiento mostrado desde que llegó al equipo.

Tras el episodio, el futbolista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a sus familiares y amigos en Colombia y, de paso, dejó entrever su inconformidad por la poca participación que ha tenido.

“Como era de esperarse y por ser yo. Claramente sabía que lo que sucedió hoy en CT del club iba a tener mucha repercusión en mi país. Lastimosamente en Colombia me defendía jugando aquí pues... pero quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien, que no pasó nada gracias a Dios”, escribió el jugador.

El mensaje fue interpretado por muchos aficionados como una referencia directa a la falta de continuidad que ha tenido en el conjunto brasileño.

Un semestre sin goles ni asistencias

Desde su llegada a Vasco da Gama a comienzos de este año, Marino Hinestroza no ha logrado tener el impacto esperado.

El atacante colombiano suma apenas 580 minutos en 18 compromisos disputados entre el Brasileirao, la Copa Sudamericana, el Campeonato Carioca y la Copa de Brasil, sin registrar goles ni asistencias.

La falta de protagonismo también terminó afectando sus posibilidades en la Selección Colombia, ya que el jugador no apareció entre los 55 futbolistas incluidos por Néstor Lorenzo en la prelista para el Mundial.

Vasco se juega la clasificación en Sudamericana

Pese al difícil momento, Marino Hinestroza tendrá una nueva oportunidad este miércoles 27 de mayo, cuando Vasco da Gama reciba a Barracas Central en el estadio São Januário por la Copa Conmebol Sudamericana.

El compromiso será clave para las aspiraciones del conjunto brasileño, que buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental mientras intenta superar la crisis deportiva y el ambiente tenso con sus aficionados.

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