Superservicios acuerda devolver $8.700 millones a usuarios de gas natural en Antioquia y otros 10 departamentos

Por primera vez en Colombia, una empresa transportadora de gas natural acordó con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) devolver dinero a sus usuarios después de cobrarles más de lo permitido por la ley.
Se trata de Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), empresa que reconoció haber aplicado en sus tarifas de transporte de gas una suma superior a la autorizada por la regulación vigente.
Tras una investigación adelantada por la Superservicios, ambas partes firmaron un Programa de Gestión Acordado (PGA) para corregir la situación y restituir los recursos.
