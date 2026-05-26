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‘Dai Dai’ de Shakira rompe récords y se convierte en el video más visto de YouTube en 24 horas: superó 10 millones de reproducciones

El videoclip superó los 10 millones de reproducciones en 24 horas y se mantiene entre los contenidos musicales más vistos de la plataforma.

  • “Dai Dai” se ubicó como el video musical número uno en tendencias globales. FOTO: Captura de video
    “Dai Dai” se ubicó como el video musical número uno en tendencias globales. FOTO: Captura de video
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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Shakira alcanzó un nuevo registro en YouTube tras el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada junto a Burna Boy.

El videoclip, estrenado el sábado 23 de mayo y grabado en Miami, superó los 10 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y se mantiene como el video musical más visto de la plataforma, según los rankings globales de YouTube Charts. La producción forma parte de la cuenta regresiva hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El video, de más de cuatro minutos de duración, incluye referencias visuales al fútbol y la participación de figuras del deporte como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Luis Díaz. Además, el contenido se ubicó como “#1 en el ranking de tendencias de música” y logró posicionarse dentro del top 10 de reproducciones en distintos países.

A pocas horas de su estreno, el videoclip acumuló cerca de 20 millones de visualizaciones, más de un millón de “Me gusta” y más de 70 mil comentarios en YouTube. Actualmente, “Dai Dai” encabeza el ranking global diario de videos musicales, superando a producciones como “Shararat”, “Golden” de Las guerreras K-pop y canciones como “Beat It” y “Billie Jean”.

Shakira reaccionó al desempeño de la canción a través de sus redes sociales. “¡El video #1 más visto en YouTube en las últimas 24 horas con más de 10 millones de reproducciones! ¡Gracias a todos en todo el mundo por hacer de este un momento histórico para los fanáticos de la música y el fútbol! ¡Los amo!”, escribió la artista colombiana.

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Referencias al fútbol y homenaje a figuras históricas

La canción incluye menciones a futbolistas de distintas generaciones y países, en un recorrido que reúne campeones mundiales y referentes internacionales del deporte. Entre las leyendas del fútbol mencionadas en “Dai Dai” aparecen: Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos “El Pibe” Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

Además de los jugadores, la canción hace referencia a varios países vinculados a la historia de los mundiales, tales como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos.

La producción incluye figuras del fútbol como Messi, Mbappé y Luis Díaz. FOTO: Instagram: @shakira
La producción incluye figuras del fútbol como Messi, Mbappé y Luis Díaz. FOTO: Instagram: @shakira

Instagram: @shakira

Durante la presentación oficial del sencillo, Shakira se refirió al significado del título del tema. Según indicó, “Dai Dai” es una expresión de origen italiano utilizada para transmitir ánimo o impulso en conversaciones cotidianas, idea que buscó conectar con el ambiente competitivo de una Copa del Mundo.

En otro momento del lanzamiento, la artista señaló: “Esta canción, creo que es mucho más que una canción del Mundial. Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande”.

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Regalías serán destinadas a un fondo educativo

El lanzamiento de “Dai Dai” también estará vinculado a una iniciativa social impulsada por la FIFA y Global Citizen. Shakira anunció que donará sus regalías del tema al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca recaudar 100 millones de dólares al finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El objetivo del programa es ampliar el acceso a educación de calidad y al deporte para niños de diferentes países.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2026?
La canción oficial del Mundial United 2026 es “Dai Dai”, interpretada por Shakira y Burna Boy.
¿Qué futbolistas aparecen en el nuevo video de Shakira?
El videoclip cuenta con la participación de estrellas actuales como Lionel Messi, Luis Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Harry Kane, además de mencionar a leyendas históricas como Diego Maradona, Pelé y Carlos “El Pibe” Valderrama.
¿Dónde se grabó el video de “Dai Dai” de Shakira?
La producción audiovisual de “Dai Dai” fue grabada en su totalidad en la ciudad de Miami, Estados Unidos, utilizando locaciones que simulan canchas urbanas y estadios de fútbol de cara al torneo mundialista.
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