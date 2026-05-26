‘Dai Dai’ de Shakira rompe récords y se convierte en el video más visto de YouTube en 24 horas: superó 10 millones de reproducciones

Shakira alcanzó un nuevo registro en YouTube tras el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada junto a Burna Boy.

El videoclip, estrenado el sábado 23 de mayo y grabado en Miami, superó los 10 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y se mantiene como el video musical más visto de la plataforma, según los rankings globales de YouTube Charts. La producción forma parte de la cuenta regresiva hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De interés: ¿Cuál es su rutina de ejercicios? Elogian el cuerpazo de Shakira a sus 49 años

El video, de más de cuatro minutos de duración, incluye referencias visuales al fútbol y la participación de figuras del deporte como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Luis Díaz. Además, el contenido se ubicó como “#1 en el ranking de tendencias de música” y logró posicionarse dentro del top 10 de reproducciones en distintos países.

A pocas horas de su estreno, el videoclip acumuló cerca de 20 millones de visualizaciones, más de un millón de “Me gusta” y más de 70 mil comentarios en YouTube. Actualmente, “Dai Dai” encabeza el ranking global diario de videos musicales, superando a producciones como “Shararat”, “Golden” de Las guerreras K-pop y canciones como “Beat It” y “Billie Jean”.