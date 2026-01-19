¿Cambio de rumbo? Marino Hinestroza no ha podido llegar a Boca y le salió otro pretendiente en Brasil

Se supone que, para la fecha, ya debería estar en Argentina, entrenando con su nuevo equipo. Sin embargo, la salida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional ha sido complicada. El futbolista caleño, de 23 años, publicó en las últimas semanas de diciembre una historia en Instagram donde puso, al rededor de un reloj de arena, los colores amarillo y azul: en poco tiempo llegaría a Boca Juniors.
El cuadro xeneize mostró interés por el extremo vallecaucano desde mediados del 2025. Sin embargo, no puso sobre la mesa el dinero que el cuadro antioqueño pedía para que saliera. A final del año pasado, después de que Nacional venciera al DIM en la final de la Copa BetPlay, se reactivó la operación.