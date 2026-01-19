¿Cambio de rumbo? Marino Hinestroza no ha podido llegar a Boca y le salió otro pretendiente en Brasil

En los últimos días de diciembre, se suponía que todo estaba listo. Sin embargo, el traspaso no se concretaba. Se supo que el cuadro verde tenía fijado un valor mínimo para que el futbolista saliera: 5 millones de dólares y quedarse con el 20% del pase del jugador para que le entrara dinero en caso de una futura compra. El elenco argentino, al inicio, no estaba de acuerdo. Desde Argentina se utilizaron varias “artimañas”, para acelerar el cierre de la operación. La prensa de “el mundo Boca”, extendió el rumor de que Nacional tenía pendientes pagos a Hinestroza. Entre tanto, empezaron a hablar mucho en redes sociales del jugador colombiano y sus características: insinuaban, entre dudas, si valdría o no la pena la compra del jugador.

¿Marino Hinestroza no iría a Boca y viajaría a Brasil?

Hinestroza estaba ilusionado con jugar en Boca Juniors. En Argentina lo esperaban con ansias. Sin embargo, se supo que el cuadro xeneize aún no ha cerrado el acuerdo con el equipo antioqueño. Aunque el futbolista ya tiene acordadas sus pretensiones personales con el club argentino y ha manifestado su voluntad de vestir esa camiseta, la operación no se ha concretado. Dicen que aún siguen pendientes nimiedades respecto de los porcentajes de la ficha del jugador. El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, manifestó recientemente que “el club hizo su oferta y su trabajo por Hinestroza, está esperando respuesta. Ojalá se pueda resolver. Obviamente que uno anhela que sea lo más rápido posible, pero es cuestión de esperar estas horas y que se sume lo más rápido posible también”.

Entre tanto, en las últimas horas salió a la luz la versión de que al jugador le habría salido otro pretendiente: Vasco Da Gama de Brasil. El equipo brasileño habría ofrecido 6 millones de dólares para quedarse con el 80% de la ficha del futbolista, mientras que Nacional conservaría el 20% para una futura venta.