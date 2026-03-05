Los sueldazos que ganan los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, un negocio que mueve US$3.000 millones al año

El ruido enfurecido de los motores y de las llantas rozando el asfalto a velocidades que superan los 380 kilómetros por hora (graining) se volverán a ver y escuchar desde este fin de semana con el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que se inicia en Melbourne, Australia, con un nuevo campeonato que promete cambios en la parrilla por la entrada en vigor de una nueva reglamentación técnica.
Pero más allá de la disputa que se libra en los circuitos, hay una carrera que ya está sentenciada previo al arranque del campeonato. Mientras el británico Lando Norris (McLaren) llega como campeón defensor, el neerlandés Max Verstappen (RedBull) busca recuperar el trono, buscando su pentacampeonato, liderando, además, la lista de los pilotos mejor pagados del circuito.
De acuerdo con estimaciones recopiladas por el portal especializado RacingNews365 a partir de fuentes dentro del paddock de la F-1, Verstappen encabeza la grilla salarial de la élite del automovilismo con un ingreso anual cercano a US$70 millones, sin incluir bonificaciones por resultados ni contratos de patrocinio personales.