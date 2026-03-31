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Matías Barrera, el portero colombiano que ya hace parte del Leganés de España

El futbolista integra la nueva generación de arqueros de Colombia con proyección internacional. Ya hace parte de la cantera del Leganés.

  • Matías, el día de su presentación con el Leganés, equipo al que llegó a comienzos de marzo. FOTO INSTAGRAM MATÍAS
    Matías, el día de su presentación con el Leganés, equipo al que llegó a comienzos de marzo. FOTO INSTAGRAM MATÍAS
  • Matías Barrera espera crecer en el Leganés y así llegar al fútbol profesional. FOTO INSTAGRAM MATÍAS
    Matías Barrera espera crecer en el Leganés y así llegar al fútbol profesional. FOTO INSTAGRAM MATÍAS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 46 minutos
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Matías Barrera nació hace 15 años en Bogotá, continuó su formación deportiva en Medellín y ahora dio el salto al fútbol de Europa.

Gracias a sus habilidades como portero, fue reclutado por el C.D. Leganés tras realizar unas pasantías exitosas en el club madrileño.

Así lo confirmó el propio jugador en su Instagram, red social en la que ya se le ve luciendo los colores del equipo español y con el dorsal 22 en su espalda. “Feliz porque voy enfocado en lo mío y viendo resultados”.

Pero, ¿quién es este jugador? Nació el 3 de junio de 2010. Y en su camino en el balompié, como él mismo explicó, comenzó a los 6 años en la capital del país con el conjunto Furia Cardenal.

Su proceso se paró un año debido a la pandemia, y al regresar estuvo una temporada más en esa escuadra para luego viajar a Antioquia, donde representó a Águilas Sabaneta.

Después se presentó a las convocatorias de Talentos Envigado, quedando en el equipo y jugando Liga B con Genios del Fútbol y finales de Liga con Molino Viejo.

Matías Barrera espera crecer en el Leganés y así llegar al fútbol profesional. FOTO INSTAGRAM MATÍAS
Matías Barrera espera crecer en el Leganés y así llegar al fútbol profesional. FOTO INSTAGRAM MATÍAS

Luego llegó a Omto Sport, una agencia de representación, consultoría y marketing deportivo donde tenía entrenamientos personalizados. “Mi experiencia en el equipo fue muy buena, me ayudó a mejorar mucho en los diferentes aspectos como mentales, físicos y técnicos. Mis expectativas en el fútbol es llegar al profesionalismo, y llegar a jugar en clubes grandes, entre ellos el Real Madrid. Quiero ser un ídolo colombiano”, comentó Barrera en Instagram.

Por lo pronto, Matías llega a la cantera del Leganés con la misión de seguir perfeccionando su talento camino a su meta de llegar en la élite del balompié.

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