Matías Barrera, el portero colombiano que ya hace parte del Leganés de España

Matías Barrera nació hace 15 años en Bogotá, continuó su formación deportiva en Medellín y ahora dio el salto al fútbol de Europa.

Gracias a sus habilidades como portero, fue reclutado por el C.D. Leganés tras realizar unas pasantías exitosas en el club madrileño.

Así lo confirmó el propio jugador en su Instagram, red social en la que ya se le ve luciendo los colores del equipo español y con el dorsal 22 en su espalda. “Feliz porque voy enfocado en lo mío y viendo resultados”.

Pero, ¿quién es este jugador? Nació el 3 de junio de 2010. Y en su camino en el balompié, como él mismo explicó, comenzó a los 6 años en la capital del país con el conjunto Furia Cardenal.

Su proceso se paró un año debido a la pandemia, y al regresar estuvo una temporada más en esa escuadra para luego viajar a Antioquia, donde representó a Águilas Sabaneta.

Después se presentó a las convocatorias de Talentos Envigado, quedando en el equipo y jugando Liga B con Genios del Fútbol y finales de Liga con Molino Viejo.