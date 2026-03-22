Matías Lozano cumplió el ‘sueño del Pibe’ y se presentó como otro diamante de Atlético Nacional

El triunfo de Atlético Nacional 3-0 ante Internacional de Bogotá, en el Atanasio Girardot, aunque aún no logró reconciliar del todo a los hinchas con el equipo, sí dejó varios hechos positivos que brindan esperanza y alegría: el liderato en Liga, la aparición de caras nuevas y el debut con gol de Matías Lozano. Este volante, nacido en Medellín y que tiene 17 años (23 de junio de 2008), ingresó al campo en lugar de Edwin Cardona y en su primera acción generó una falta que cobró Juan Manuel Rengifo. Tras la ejecución, Lozano llegó por el centro del área y marcó, de cabeza, su primer gol como profesional. “Sentí una alegría enorme, pensé en mis papás, en mi familia porque uno pasa por muchas cosas, y pensé en que ellos iban a estar felices”, comentó a la prensa el volante que también habló de las palabras que le dijo Edwin al momento del cambio: “Haga lo que usted sabe hacer”.

Lozano argumentó que para eso entrena todos los días y que la ilusión de él y de sus otros compañeros es estar bien y concentrados para que el día que se dé la oportunidad puedan responder como el cuerpo técnico espera. “No es fácil, dan nervios y se siente un vacío en el estómago, pero en el fondo uno sabe que ha entrenado fuerte y para eso se prepara en cada jornada”, concluyó el jugador que ha hecho parte de Selección Colombia Sub-17. Lozano se refiere a otros futbolistas como Andrés Felipe Marín Bernal, el defensa sub-17 que también debutó en el Atanasio ante Internacional. Ellos, al igual que Juan Manuel Rengifo, Simón García, Luis Miguel Landázuri, Kilian Toscano, Andy Batioja, Juan David Obando, Elkin José Rivero y Juan José Rosa, canteranos debutantes con el verde, demuestran que en las divisiones menores se siguen formando las futuras caras del Rey de Copas.

La meta de todos es seguir los pasos de Simón y Juan Manuel, quienes se ganaron un lugar en la nómina base del técnico Diego Arias, quien regularmente los tiene entre los titulares o los convocados para los partidos de la Liga. Eso les da esperanza a los juveniles que sueñan con estar al lado de referentes como David Ospina, Edwin Cardona, Mateus Uribe y Jorman Campuzano, quienes son de los más ganadores con el club. Otro aspecto positivo de la victoria es el liderato de Atlético Nacional en el torneo, pese al partido aplazado (Jaguares) que se disputará el lunes 6 de marzo en el Atanasio Girardot. “Contento por el buen momento en el que estoy y por el desempeño de los compañeros que dan todo para lograr este triunfo. La pelota quieta es una alternativa y la practicamos siempre por que es una oportunidad para buscar el gol”, comentó Rengifo sobre su aporte para la victoria.