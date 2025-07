El mercado de pases del fútbol colombiano está agitado: equipo antioqueño y bogotano darían las grandes sorpresas

Uno se fue. El otro no quiere hacerlo –o mucha gente espera que no lo haga–. Los dos futbolistas más “taquilleros” que tuvo el fútbol colombiano durante el torneo Apertura, son las dos caras de la moneda del mercado de pases, siempre tan incierto. Falcao decidió no seguir en Colombia. El futbolista, de 39 años, terminó su vínculo con Millonarios después de un año.



“El Tigre”, que en la última fecha de los cuadrangulares, después haber perdido con Santa Fe el partido que pudo meter a los embajadores en la final de la Liga, manifestó que los árbitros estaban en contra del cuadro bogotano porque siempre que miraban el VAR les pitaban en contra, habría tomado la decisión debido a que se sintió maltratado por parte de los dirigentes del balompié local y una parte del periodismo capitalino.

¿Será cierto? No se sabe. Lo que sí está claro es que, después de haber sido sancionado por Dimayor con cuatro jornadas y una multa superior a los 21 millones de pesos por sus declaraciones, García dio el paso al costado. Su futuro es una incógnita. Se habla de que podría retirarse. También que iría al fútbol de Estados Unidos o Arabia. Habrá que esperar.

El elenco capitalino, además, se ha reforzado con el regreso de Beckham David Castro, quien estuvo a préstamo en La Equidad. Además, se confirmó la salida de Jáder Valencia, Daniel Cataño y Félix CHarrupí.