Mourinho sale en defensa de Mbappé y califica de “ridículo” el revuelo por sus viajes y su lesión

José Mourinho salió en defensa de Kylian Mbappé en medio de la polémica que rodea al delantero francés durante el parón de selecciones. El entrenador calificó de “ridículo” el debate generado por los viajes del atacante, sus apariciones públicas mientras se recupera de una lesión de rodilla y las críticas de algunos aficionados, a quienes, según el técnico, la prensa ha influenciado.
Las visitas de Mbappé a Francia y Suiza, pese a sus problemas físicos, las imágenes en las que aparece entrando a un establecimiento nocturno y montando en bicicleta, así como su llegada a los entrenamientos el lunes por la tarde, en lugar de hacerlo por la mañana junto a sus compañeros, alimentaron el malestar entre una parte de la afición.
Sin embargo, Mourinho rechazó las interpretaciones que han surgido alrededor de esos episodios y aseguró que no hay motivos para cuestionar el comportamiento del futbolista. El técnico defendió el seguimiento médico que ha recibido el francés y explicó que hubo coincidencia entre los diagnósticos.
“Mbappé estuvo aquí, tuvo su diagnóstico, fue a una consulta externa porque su rodilla tiene un historial que no se puede olvidar y hubo coincidencia total entre los diagnósticos”, argumentó Mourinho.