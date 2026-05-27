Petro elevaría nota de protesta para EE. UU. por muerte de joven en manos de ICE que ocurrió en 2025

El presidente Gustavo Petro pidió una nota de protesta a la Cancillería por la muerte de un joven colombiano, Brayan Rayo Garzón, en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Sin embargo, los hechos ocurrieron en abril de 2025, y ya habían sido reportados por diferentes medios de comunicación.
“Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, dijo Petro.
“La Cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”, agregó.
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El presidente compartió un video del medio alemán DW, que recuerda los hechos ocurridos hace más de un año. ¿Por qué pedir la nota de protesta tanto tiempo después, si la información ya se conocía? ¿Apenas se está enterando la Cancillería?