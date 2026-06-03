Mundial: Bayern Múnich y Manchester City son los equipos que más futbolistas tendrán en Norteamérica 2026

En el Mundial de Norteamérica jugarán 1.248 futbolistas. La Copa del Mundo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año, será la primera, desde 1930, en la que 48 países competirán por el título.
La ampliación de cupos que promovió Gianni Infantino le dio la posibilidad a las selecciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán de clasificar por primera vez en su historia al torneo. Sin embargo, cada equipo nacional solo puede llevar a 26 futbolistas.
Por eso, es sorprendente que un solo club tenga varios jugadores elegidos. No obstante, el Manchester City inglés, hasta la temporada que recién terminó dirigido por el español Pep Guardiola, tendrá a 19 futbolistas de su plantilla en la Copa del Mundo.