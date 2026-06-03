Mundial: Bayern Múnich y Manchester City son los equipos que más futbolistas tendrán en Norteamérica 2026

En el Mundial de Norteamérica jugarán 1.248 futbolistas. La Copa del Mundo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año, será la primera, desde 1930, en la que 48 países competirán por el título. La ampliación de cupos que promovió Gianni Infantino le dio la posibilidad a las selecciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán de clasificar por primera vez en su historia al torneo. Sin embargo, cada equipo nacional solo puede llevar a 26 futbolistas. Por eso, es sorprendente que un solo club tenga varios jugadores elegidos. No obstante, el Manchester City inglés, hasta la temporada que recién terminó dirigido por el español Pep Guardiola, tendrá a 19 futbolistas de su plantilla en la Copa del Mundo.

El City es uno de los mejores equipos de Europa. Tiene en su plantel, conformado por 28 futbolistas que en total tiene una valoración de 1.32 billones de Euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt, a varias figuras internacionales. De ese equipo fueron convocados al Mundial James Trafford, Marc Ghéhi, Jhon Stones y Nico O’Reilly para formar parte de la Selección de Inglaterra. También fueron elegidos Rayan Cherki, para jugar con Francia; Jeremy Dokú, para jugar con Bélgica, Matheu Nunes, Rúben Dias y Bernardo Silva, para disputar el torneo con Portugal.

Omar Marmoush fue convocado por Egipto; Erling Haaland por Noruega; Josko Gvardiol y Mateo Kovacic por Croacia; Nathan Aké y Tijani Reijnders por Países Bajos; así como Manuel Akanji por Suiza; Rodri por España, Rayan Ait-Nouri, por Argelia; Antoine Semenyo por Ghana y Abdukodir Khusanov por el seleccionado de Uzbekistán. Eso es un hito: nunca en la historia de los mundiales un club había tenido tantos futbolistas en un Mundial y menos repartidos entre tantos seleccionados.

¿Cuántos futbolistas aporta el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich fue uno de los mejores equipos de la temporada que terminó en Europa. El elenco alemán tuvo el mejor tridente ofensivo del Viejo Continente, conformado por Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. Además, fue el campeón de todos los torneos a nivel local. Por eso es la base de la Selección alemana que disputará el Mundial: 8 de los 26 elegidos por Julian Nagelsmann para Norteamérica juegan en ese club (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Leroy Sané y Lennart Karl).

Sin embargo, el cuadro bávaro aportará otros 10 futbolistas al máximo torneo del fútbol. Con Francia irán Dayot Upamecano y Michael Olise. Con Inglaterra Kane. Con Austria Konrad Laimer. Con Croacia Josip Stanisic. Luis Díaz será el líder de Colombia. Alphonso Davies hará lo propio con Canadá. Entre tanto, el defensa Mijae Kim será referente con Corea del Sur, mientras que Hiroki Ito hará lo propio con Japón. Sapoko Ndiaye jugará con el representativo de Senegal.

¿El PSG tiene muchos futbolistas?

El Paris Saint-Germain, vigente bicampeón de la Liga de Campoenes de la Uefa dirigido por el entrenador español Luis Enrique Martínez, cierra el podio de equipos que llevarán más futbolistas al Mundial del 2026: 16 de los 24 futbolistas que tiene inscritos estarán en la Copa del Mundo. El plantel del PSG también está lleno de figuras. Su valor en el mercado es de 1,37 billones de Euros. Los más costosos son los portugueses Joao Neves y Vitinha, cada una valorizado en 140 millones, quienes disputarán la Copa del Mundo con su país. A ellos se suma el delantero Gonzalo Ramos.

Con Francia estarán Ousmane Dembelé –actual Balón de Oro–, Bradley Barcola, Warrem Zaire-Emery y Désire Doué. También irán Achraf Hakimi (Marruecos), Marquinhos (Brasil), Fabián Ruiz (España), William Pacho (Ecuador) y Lee Kang-In (Corea del Sur). Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: