Sarmiento se inspiró y Nacional se ilusiona: dos golazos, uno anulado por el VAR y victoria ante el Cali

Atlético Nacional volvió a ganar en el Atanasio Girardot, volvió a celebrar con su gente y volvió a dejar la sensación de que, aunque los baches aún lo persiguen, su jerarquía individual sigue siendo suficiente para inclinar la balanza. Esta vez, con momentos de lucidez y un golazo inolvidable de Andrés Sarmiento, el conjunto verdolaga derrotó 2-1 al Deportivo Cali y quedó a una sola victoria de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-2.

El comienzo del partido fue un golpe de realidad. Apenas corrían nueve minutos cuando el Cali, sin complejos y con ambición, silenció a la tribuna con el tanto de Andrey Estupiñán, quien aprovechó un descuido en la marca para vencer a Luis Marquínez. Fue un balde de agua fría para un Nacional que, en ese arranque, parecía desconectado, impreciso, sin ritmo.

Pero el Atanasio no tardó en reaccionar. Las voces de aliento bajaron desde las tribunas como un rugido, empujando a los jugadores a despertar. Y fue entonces cuando apareció la experiencia: Matheus Uribe, el mismo que ocho años atrás había sido figura en la final ante este mismo rival, volvió a gritar gol con la camiseta verdolaga. Corría el minuto 27 cuando el mediocampista antioqueño, con temple y ubicación, puso el 1-1 y encendió nuevamente la esperanza en el estadio.

El dato no pasó inadvertido: Uribe no marcaba con Nacional desde aquel 5-1 sobre el Cali el 18 de junio de 2017, noche en la que el verde celebró un título. Este fue su noveno tanto con el equipo, un reencuentro con la red que se sintió casi como un guiño al pasado glorioso.

Sin embargo, la reacción no fue sostenida. El conjunto local volvió a caer en altibajos, esos momentos de desconcentración que le abren puertas al rival. El Cali, con juventud y velocidad, encontró espacios y exigió al máximo a Luis Marquínez, quien respondió como un arquero de jerarquía. El tumaqueño fue determinante, atajando varios remates claros que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Su serenidad bajo los tres palos fue, sin duda, una de las claves del triunfo.

Para el complemento, los visitantes salieron con ímpetu. Se adueñaron del balón durante varios pasajes y pusieron en aprietos al fondo verdolaga. Pero Nacional tiene algo que pesa, incluso en medio de la irregularidad: la jerarquía individual. Y cuando el partido pedía un héroe, apareció Andrés Sarmiento con un gol que hizo levantar a todo el estadio.

Al minuto 51, el extremo encontró espacio fuera del área y, sin pensarlo, sacó un remate violento, seco, al ángulo. Golazo. De esos que no necesitan descripción, porque el grito de la tribuna lo dice todo. Fue su gol número 16 con Nacional, y uno que reafirma una curiosa estadística: cada vez que Sarmiento anota, el verde no pierde.

El propio Sarmiento, en estado de gracia, protagonizó minutos después otra obra de arte. Una media volea acrobática que se coló al fondo del arco, pero que fue anulada por el VAR por un fuera de lugar. La jugada, pese a la decisión tecnológica, arrancó aplausos; el talento no se anula.

De ahí en adelante, el partido fue de resistencia. El Cali intentó con más ímpetu que claridad, mientras Nacional administró la ventaja con oficio. Los cambios oxigenaron al equipo y el Atanasio se convirtió en un aliado fiel, sosteniendo la energía en los minutos finales.

El pitazo final selló un triunfo sufrido, trabajado, pero valioso. Con 27 puntos, Nacional se acerca a su primer gran objetivo del semestre: clasificar a los cuadrangulares semifinales. Una meta que podría concretar el próximo sábado, cuando visite al Deportivo Pasto a las 2:00 p.m., antes de afrontar un nuevo clásico frente al Medellín.

Más allá del marcador, el equipo de Diego Arias sigue dejando lecciones. Que necesita continuidad, sí; que aún tiene vacíos, también. Pero lo cierto es que, cuando la inspiración se cruza con la historia, Nacional siempre encuentra el camino. Y esta vez, entre el regreso goleador de Uribe y la magia de Sarmiento, el verde volvió a recordar por qué su camiseta pesa más que cualquier bache.

