x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Otro más: capturan a ciudadano de Guyana, en el Centro de Medellín, buscado por un crimen en Argentina

Un día después de ser señalado de cometer el intento de homicidio, se vino a ocultar a Medellín de las autoridades de su país, que por circular roja de Interpol lo buscaron hasta lograr con su captura.

  • Las autoridades llegaron hasta el apartamento donde se hospedaba este guyanés para dar con su captura y que responda en su país por el delito de tentativa de homicidio. FOTO: CORTESÍA
    Las autoridades llegaron hasta el apartamento donde se hospedaba este guyanés para dar con su captura y que responda en su país por el delito de tentativa de homicidio. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
bookmark

Después de ser señalado de intentar asesinar a una persona en Buenos Aires, Argentina, un ciudadano oriundo del país de Guyana, intentó evadir el accionar de las autoridades argentinas tomando un vuelo de urgencia desde la capital argentina hasta Medellín.

Sin embargo, luego de las investigaciones y mediante una circular roja de Interpol, lograron ubicarlo en un apartamento en el Centro de Medellín.

De acuerdo con Migración Colombia, este extranjero es señalado de dejar gravemente herida a otra persona en un ataque registrado el 31 de octubre pasado en Buenos Aires, donde se encontraba residiendo hace algunos años.

Al ver el problema en el que se había metido, decidió tomar el primer vuelo comercial que logró conseguir y el cual lo dejó en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

Debido a la prontitud con la que se movió, un día después del hecho por el cual era investigado llegó a la ciudad y logró pasar sin problemas los controles migratorios.

Mientras llegaba a la ciudad, acudió a una de las aplicaciones de alojamiento y logró encontrar un hospedaje en un apartamento ubicado en la comuna 10 (La Candelaria), de Medellín.

Entérese: Cayeron dos de los más buscados de Panamá, quien tenían vínculos con bandas criminales en Medellín

Hasta allí llegó y se radicó durante los últimos tres meses, pasando desapercibido por las autoridades hasta que el pasado 13 de enero las autoridades argentinas emitieron una circular roja de Interpol, teniendo como referencia que después del ataque había escapado del país antes de terminar capturado.

Fue entonces como el pasado jueves las autoridades colombianas, al tener los datos de donde se estaba alojando, llegaron hasta la propiedad y procedieron con su captura para que responda por el crimen registrado en el sur del continente ante las autoridades del país en cuestión.

Le puede interesar: Capturan a panameño con circular roja: alcalde Federico Gutiérrez denuncia “cumbre mafiosa” en Medellín

Gloria Esperanza Arriero, explicó que “La rapidez y eficiencia del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia Chocó fue determinante para este resultado. Este caso demuestra cómo el trabajo articulado y el uso oportuno de la información internacional permiten cerrarles el paso a personas que intentan evadir la justicia cruzando fronteras”.

Se espera que en próximas horas, el nativo del país que es limítrofe con Venezuela por el oriente, sea enviado mediante los procesos migratorios a Argentina para que cumpla con el proceso judicial originado del ataque que dejó una persona lesionada.

El procesado en este caso nació en un país cuyo principal idioma es el inglés y su capital es Georgetown. Aunque sus raíces son británicas, la mayoría de su población es de origen africana, hindú, amerindia y europea. Si bien queda ubicado en Sudamérica, sus costumbres están más arraigadas a los países del Caribe.

Esta captura se suma a la de tres panameños, dos de ellos cabecillas y en el cartel de los más buscados, y el de un italiano que se produjeron esta semana en Medellín y Granada, Oriente antioqueño.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida