Con Cristian Arango y Alfredo Morelos, Nacional vuelve a soñar con una dupla letal: ¿cuáles fueron las más recordadas?

La llegada de Cristian Arango, conocido popularmente como el Chicho Arango, a Atlético Nacional ha encendido nuevamente la ilusión de la hinchada verdolaga. Su incorporación no solo representa un refuerzo de peso en lo individual, sino que abre la puerta a la posibilidad de conformar una nueva dupla ofensiva junto a Alfredo Morelos, un escenario que despierta recuerdos gloriosos en la historia del club.

Atlético Nacional se ha caracterizado, a lo largo de su trayectoria, por construir equipos campeones alrededor de parejas de atacantes que marcaron época. Duplas que no solo garantizaban goles, sino que también se complementaban futbolísticamente y se convertían en símbolos de títulos y celebraciones inolvidables para la afición verde.

Uno de los primeros grandes antecedentes se remonta a 1989, cuando Albeiro Usurriaga y Jhon Jairo Tréllez lideraron el ataque del equipo que conquistó la Copa Libertadores, inscribiendo sus nombres en la historia grande del fútbol colombiano. Dos años más tarde, en 1991, llegó una de las duplas más recordadas y queridas por los hinchas: Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla. Su talento, potencia y olfato goleador fueron fundamentales para un Nacional dominante que dejó huella tanto a nivel local como internacional.