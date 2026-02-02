Gobierno Petro retira polémico proyecto de ley que tumbaría las plataformas digitales de movilidad, como Uber o InDriver

El Gobierno Nacional retiró temporalmente del Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que buscaba fortalecer el régimen sancionatorio del sector transporte, pero que terminó desatando una fuerte controversia por su impacto potencial sobre plataformas digitales de movilidad, conductores y usuarios.
El proyecto, radicado el pasado 20 de enero por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, planteaba nuevas herramientas de inspección, vigilancia y control frente al transporte informal e ilegal.
Sin embargo, su alcance fue leído por amplios sectores como una virtual prohibición del uso de aplicaciones como Uber, Didi o Yango, con multas que podrían llegar hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada servicio realizado.
