Néiser Villarreal fue presentado en el Cruzeiro de Brasil

La incertidumbre sobre el futuro de la joven promesa del fútbol colombiano, Néiser Villarreal, ha llegado a su fin. Aunque su destino era un secreto a voces, este lunes 1 de diciembre el Cruzeiro Esporte Clube de Brasil oficializó la incorporación del delantero, sellando un contrato que lo vincula al club por las próximas cinco temporadas. Le puede interesar: ¿Nacional ha jugado “con miedo” los partidos de cuadrangulares semifinales de Liga? La noticia se difundió a través de las redes sociales del equipo brasileño, por medio de varias fotografías de Villarreal, de 20 años, vistiendo los colores celestes, por lo que junto a un mensaje, el club le dio la bienvenida a su nuevo delantero. “¡Bienvenido, Néiser Villarreal! El joven delantero colombiano, que estaba en Millonarios de Colombia, comienza oficialmente su trayectoria en Cruzeiro. ¡El contrato con el club celeste es válido por cinco años!”, expresaron.

Una salida anticipada y polémica

Villarreal aterrizó en los campos de Cruzeiro en calidad de agente libre, un movimiento que no estuvo exento de controversia en el país. El joven atacante se desvinculó de manera anticipada de su anterior club, Millonarios, con el cual le restaban solo unos días de contrato. La salida del goleador generó revuelo luego de que el jugador no se presentara a los entrenamientos del equipo bogotano tras su participación con la selección colombiana en el Mundial Sub-20 de Chile, donde la ‘Tricolor’ terminó tercera.

Néiser con la camiseta de Cruzeiro de Brasil, con la que jugará durante cinco temporadas. FOTO: Tomada de redes sociales @Cruzeiro

En esta competencia continental con Colombia, el joven delantero oriundo de Tumaco, Nariño, fue uno de los cuatro goleadores del campeonato con un total de cinco anotaciones, junto a Benjamín Cremaschi (EE. UU.), Lucas Michal (Francia) y Yassir Zabiri (Marruecos). Su ciclo con el conjunto ‘Embajador’ concluyó con un registro de 26 apariciones en el equipo profesional, de las cuales la mitad fueron como titular. En poco más de 1.000 minutos disputados, Villarreal sumó solo tres asistencias y no consiguió anotar goles, curioso para su posición.

El panorama en el Brasileirao con torneo internacional

En su nuevo hogar, Néiser Villarreal compartirá vestuario con su compatriota Luis Sinisterra. Bajo la dirección técnica de Leonardo Jardim, el Cruzeiro se encuentra actualmente en la tercera posición del Brasileirao, a seis puntos del líder, Flamengo, a falta de dos jornadas para finalizar por completo el campeonato. Con este panorama, la llegada de Villarreal se dio en un contexto de ambición deportiva, pues su nuevo club tiene asegurada su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores de 2026, en donde se espera que marque goles y sea protagonista con el “manto do Cabuloso”.