Néiser Villarreal fue presentado en el Cruzeiro de Brasil

La incertidumbre sobre el futuro de la joven promesa del fútbol colombiano, Néiser Villarreal, ha llegado a su fin. Aunque su destino era un secreto a voces, este lunes 1 de diciembre el Cruzeiro Esporte Clube de Brasil oficializó la incorporación del delantero, sellando un contrato que lo vincula al club por las próximas cinco temporadas.
La noticia se difundió a través de las redes sociales del equipo brasileño, por medio de varias fotografías de Villarreal, de 20 años, vistiendo los colores celestes, por lo que junto a un mensaje, el club le dio la bienvenida a su nuevo delantero.
“¡Bienvenido, Néiser Villarreal! El joven delantero colombiano, que estaba en Millonarios de Colombia, comienza oficialmente su trayectoria en Cruzeiro. ¡El contrato con el club celeste es válido por cinco años!”, expresaron.