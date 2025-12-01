¿Nacional ha jugado “con miedo” los partidos de cuadrangulares semifinales de Liga?

Al Atlético Nacional le ha costado sostener las ventajas que ha conseguido en sus visitas a Junior en Barranquilla durante el Torneo Clausura. El 13 de noviembre, cuando jugó contra el cuadro barranquillero en el estadio Metropolitano por la fecha 20, perdió 2-1.
El 30 de noviembre, en la cuarta fecha de los cuadrangulares, se repitió el marcador. La primera vez los atlanticenses le dieron la vuelta al 0-1 que consiguieron los antioqueños con anotación de Alfredo Morelos al minuto 11. Un tanto de Didier Moreno y otro de Joel Canchimbo, consumaron la victoria para Junior.