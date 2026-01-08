Producción de café en Colombia cerró 2025 con 13,6 millones de sacos y una caída del 2%

La producción de café en Colombia cerró el año 2025 con 13 millones 678 mil sacos de 60 kilos, una cifra que representa una disminución del 2 % frente a 2024, cuando se alcanzaron 13 millones 997 mil sacos. Aunque el dato muestra una caída, desde la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) insisten en que se trata de un ajuste esperado dentro del ciclo productivo del cafeto, y no de una señal de crisis estructural en el sector.
De acuerdo con el gerente general de la FNC, Germán Bahamón, el comportamiento de la producción responde al ciclo bienal del café, un fenómeno fisiológico propio del cultivo, en el que un año de alta productividad suele ser seguido por otro de menor volumen. “No se deben analizar picos aislados, sino tendencias”, ha reiterado el directivo en distintos espacios técnicos.