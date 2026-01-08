Producción de café en Colombia cerró 2025 con 13,6 millones de sacos y una caída del 2%

La producción de café en Colombia cerró el año 2025 con 13 millones 678 mil sacos de 60 kilos, una cifra que representa una disminución del 2 % frente a 2024, cuando se alcanzaron 13 millones 997 mil sacos. Aunque el dato muestra una caída, desde la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) insisten en que se trata de un ajuste esperado dentro del ciclo productivo del cafeto, y no de una señal de crisis estructural en el sector. De acuerdo con el gerente general de la FNC, Germán Bahamón, el comportamiento de la producción responde al ciclo bienal del café, un fenómeno fisiológico propio del cultivo, en el que un año de alta productividad suele ser seguido por otro de menor volumen. “No se deben analizar picos aislados, sino tendencias”, ha reiterado el directivo en distintos espacios técnicos.

A este factor estructural se sumaron condiciones climáticas adversas durante el primer semestre de 2025. Las lluvias intensas afectaron la floración y el desarrollo del fruto, reduciendo el potencial productivo en varias zonas cafeteras del país. Además, se presentó un desfase entre cosechas, ya que parte de los volúmenes del primer semestre se extendieron hasta julio y agosto, lo que incidió en la percepción de una menor oferta en la segunda mitad del año. Le puede interesar: Un año histórico para el café: producción de 2025 fue la mejor en tres décadas y sostuvo la economía colombiana

¿Cuál fue el balance del café colombiano en 2025?