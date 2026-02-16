Boca Juniors tienta a Néstor Lorenzo, ¿el Mundial será su último baile con Colombia?

La Selección Colombia vive semanas decisivas en la antesala de la gran cita orbital de 2026. Mientras el cuerpo técnico ajusta los últimos detalles tácticos y físicos para afrontar el reto más importante del ciclo, una noticia llegada desde Argentina ha sacudido el panorama: el nombre de Néstor Lorenzo comienza a sonar con fuerza en la órbita de Boca Juniors, uno de los gigantes del continente.
Antes de poner la mirada definitivamente en la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el combinado nacional tendrá dos exigentes pruebas internacionales en territorio estadounidense. Colombia enfrentará a Croacia y Francia en amistosos que servirán para medir el nivel competitivo del plantel. Estos compromisos no solo permitirán afinar automatismos tácticos, sino también evaluar variantes en zonas clave del campo.