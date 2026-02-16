x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Boca Juniors tienta a Néstor Lorenzo, ¿el Mundial será su último baile con Colombia?

Mientras Colombia se prepara para el Mundial y amistosos de alto nivel, en Argentina ya vinculan a Néstor Lorenzo con Boca Juniors, sembrando dudas sobre su futuro tras la cita orbital.

  • El futuro de Néstor Lorenzo solo se decidirá después del Mundial. Una buena presentación podría asegurarle la continuidad en Colombia. Sin embargo, también podría elegir otro rumbo. FOTO Juan Antonio Sánchez
    El futuro de Néstor Lorenzo solo se decidirá después del Mundial. Una buena presentación podría asegurarle la continuidad en Colombia. Sin embargo, también podría elegir otro rumbo. FOTO Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La Selección Colombia vive semanas decisivas en la antesala de la gran cita orbital de 2026. Mientras el cuerpo técnico ajusta los últimos detalles tácticos y físicos para afrontar el reto más importante del ciclo, una noticia llegada desde Argentina ha sacudido el panorama: el nombre de Néstor Lorenzo comienza a sonar con fuerza en la órbita de Boca Juniors, uno de los gigantes del continente.

Antes de poner la mirada definitivamente en la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el combinado nacional tendrá dos exigentes pruebas internacionales en territorio estadounidense. Colombia enfrentará a Croacia y Francia en amistosos que servirán para medir el nivel competitivo del plantel. Estos compromisos no solo permitirán afinar automatismos tácticos, sino también evaluar variantes en zonas clave del campo.

En la cita orbital, la Tricolor integrará un grupo exigente y diverso. Colombia deberá medirse ante Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. Uzbekistán, un equipo disciplinado y físicamente fuerte;. Portugal, potencia europea con talento individual y experiencia en grandes torneos. Y un eventual rival proveniente del repechaje con características físicas y estilos variados, según el clasificado.

El cuerpo técnico trabaja con la premisa de no subestimar a ningún adversario, consciente de que los detalles marcan la diferencia en torneos cortos.

Desde Argentina surgió una versión que podría cambiar el rumbo de Lorenzo tras el Mundial. Según reveló el periodista Roberto Leto en DSports, el entrenador argentino es el gran anhelo de la dirigencia de Boca Juniors. “El técnico que le encanta a Riquelme para que dirija a Boca en algún momento y, si es posible, después del Mundial, es un técnico argentino que va a dirigir en el Mundial, por eso no lo puede traer ahora. Jugó en Boca. El técnico que le encanta es Néstor Lorenzo”, aseguró Leto.

El vínculo emocional de Lorenzo con el club xeneize añade un componente sentimental a la posible negociación. Sin embargo, cualquier movimiento dependerá del calendario y de las decisiones posteriores a la Copa del Mundo.

Actualmente, la plantilla de Boca está bajo la dirección de Claudio Úbeda, quien fue ratificado para el inicio de 2026 tras una campaña positiva que dejó al equipo clasificado a la fase de grupos de Libertadores.

Este logro representó un alivio para la institución luego del duro golpe sufrido en 2025, cuando el club quedó eliminado en la fase 2 previa como local ante Alianza Lima. La clasificación directa a la fase de grupos renovó la confianza en el proyecto deportivo, aunque el nombre de Lorenzo aparece como una alternativa de peso para el mediano plazo.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Lorenzo no tiene un vínculo a largo plazo con la Federación Colombiana de Fútbol. El entrenador firmó en julio de 2022 un contrato que lo une a la Selección Colombia hasta la finalización de su participación en el Mundial de 2026.

Como sucede con la mayoría de los seleccionadores que dirigen en torneos de esta magnitud, la continuidad del argentino será evaluada una vez concluya la competencia. La Federación se sentará con el técnico para definir si el proyecto continúa hacia el siguiente ciclo o si, por el contrario, ambas partes optan por cerrar la etapa. Por ahora, el foco de Néstor Lorenzo está plenamente puesto en llevar a Colombia a realizar una actuación histórica en la Copa del Mundo. No obstante, el interés de Boca Juniors añade un ingrediente extra al panorama.

El Mundial podría convertirse no solo en el escenario donde la Tricolor busque la gloria, sino también en la vitrina definitiva para el futuro profesional del entrenador argentino. Su desempeño en la cita orbital marcará, sin duda, el rumbo de las decisiones que se tomen después de 2026.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida