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Néstor Lorenzo explicó por qué no convocó a Sebastián Villa: “No soy quién para juzgarlo”

Colombia se mide este jueves, desde las 6:30 p.m., a Croacia, y el domingo ante Francia, a partir de las 2:00 p.m., en partidos amistosos como preparación al Mundial de Norteamérica.

  • Sebastián Villa es una de las figuras de Independiente Rivadavia. FOTO AFP
    Sebastián Villa es una de las figuras de Independiente Rivadavia. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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La ausencia de Sebastián Villa en la actual convocatoria de la Selección Colombia volvió a encender el debate. En medio de su buen presente en el fútbol argentino, el extremo no apareció en la lista para los amistosos frente a Croacia y Francia, lo que llevó al técnico Néstor Lorenzo a romper el silencio.

En diálogo con RCN Radio y Caracol, el seleccionador argentino explicó que el jugador sí ha estado en el radar de su cuerpo técnico, pero que finalmente la decisión pasó por un análisis deportivo y de competencia interna. “Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. En el bloqueo están más de 50 o 60 jugadores... pero después se hizo el análisis de la competencia que tiene y se decidió no convocarlo”, afirmó.

El entrenador también reveló que uno de los inconvenientes iniciales fue un tema administrativo. El jugador no contaba con visa, requisito clave para disputar los compromisos en territorio estadounidense. Sin embargo, aclaró que esta situación se resolvió, por lo que su ausencia definitiva obedeció a decisiones netamente futbolísticas.

Lea: ¿Sebastián Villa está vetado en la Selección Colombia?

Lorenzo fue enfático al referirse al pasado judicial del atacante, un tema que ha marcado su carrera desde su paso por Boca Juniors. “Tenemos entendido que toda su parte legal está solucionada y no soy quién para juzgarlo, ahí no me meto”, aseguró el técnico, dejando claro que no existe un veto formal contra el futbolista.

Pese a ello, la competencia en su posición parece ser el principal obstáculo. Para los extremos y hombres de ataque, Lorenzo llamó hombres como Luis Díaz, Johan Carbonero, Jáminton Campaz, Carlos Andrés Gómez y Rafael Santos Borré, entre otros, apostándole a la continuidad de un grupo que ha sostenido su proceso.

El buen momento de Villa en Independiente Rivadavia, equipo en el que recuperó protagonismo y fue pieza clave en la obtención de la Copa Argentina 2025, había generado expectativa sobre su posible regreso. Sin embargo, el técnico parece priorizar la unión del grupo y el conocimiento del sistema por encima del presente individual.

Mientras tanto, Colombia se alista para afrontar una exigente doble jornada en Estados Unidos: primero ante Croacia en Orlando y luego frente a Francia en Maryland, dos pruebas de alto nivel que servirán como termómetro en la recta final hacia el Mundial de Norteamérica.

Siga leyendo: Polémica: Posible llamado de Sebastián Villa a la Selección Colombia desata malestar y rechazo en redes

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