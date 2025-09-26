Otro escándalo en Brasil por cuenta de Neymar: sus hábitos nocturnos están acabando con su carrera

En Brasil se habla de un nuevo escándalo de Neymar, el otrora crack que fue la sensación con Santos, Barcelona y campeón del Mundo con Brasil, pero que parece se ha dejado ganar de la noche, afectando su rendimiento y condición física.
Neymar, que se dio a conocer en el mundo del fútbol con Santos en 2010 siendo campeón y figura, que pasó luego al Barcelona y que se consagró como campeón mundial con Brasil en la Copa Confederaciones, vive días complejos, tras regresar a su país, y al club que lo vio crecer no ha podido reencontrarse con un buen nivel.
Eso ha llevado al técnico Carlo Ancelotti a no convocarlo a la Selección, argumentando que debe ponerse a tono físicamente para ser llamado al equipo que se clasificó al Mundial de 2026.