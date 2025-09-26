Otro escándalo en Brasil por cuenta de Neymar: sus hábitos nocturnos están acabando con su carrera

En Brasil se habla de un nuevo escándalo de Neymar, el otrora crack que fue la sensación con Santos, Barcelona y campeón del Mundo con Brasil, pero que parece se ha dejado ganar de la noche, afectando su rendimiento y condición física. Neymar, que se dio a conocer en el mundo del fútbol con Santos en 2010 siendo campeón y figura, que pasó luego al Barcelona y que se consagró como campeón mundial con Brasil en la Copa Confederaciones, vive días complejos, tras regresar a su país, y al club que lo vio crecer no ha podido reencontrarse con un buen nivel. Eso ha llevado al técnico Carlo Ancelotti a no convocarlo a la Selección, argumentando que debe ponerse a tono físicamente para ser llamado al equipo que se clasificó al Mundial de 2026.

Lastimosamente, y por lo que han publicado medios brasileños en las últimas horas, el regreso de Neymar a Santos y a la Selección está cada vez más embolatado, porque al parecer, la noche, el alcohol, el trasnocho y su nueva afición por fumar narguile (pipa popular de la cultura oriental), impiden que el jugador vuelva a tomar el nivel que requiere para la competencia. Según publican medios de Brasil, el periodista Rodrigo Gomes, en FutebotecoTV, aseguró que “Neymar tiene un estilo de vida poco profesional. Está viciado con el whisky con energético, fuma narguile y se duerme a las 4:00 o 5:00 de la mañana”, algo que claramente repercute en su bajo rendimiento deportivo y lo hace propenso a lesiones musculares y de otro tipo.

La situación ha llegado al punto de que la plantilla de Santos está molesta, ya que para darle un poco de descanso al 10, el técnico Juan Pablo Vojvoda ha tomado la alternativa de citar a entrenamientos a las 10:00 de la mañana, para que Neymar llegue en condiciones, pero tampoco ha servido. Frente a estas denuncias, la empresa NR Sports —que maneja la carrera del futbolista y es presidida por su padre— salió en defensa de Neymar. “Considerando las difamaciones y falsas declaraciones del señor Gomes, informamos que se están tomando medidas legales penales y civiles” comunicaron, advirtiendo que no tolerarán más ataques al jugador.

Otras controversias y expulsiones más recordadas de Neymar

En la retina de los aficionados está el episodio que Neymar vivió con Colombia en 2015 durante la Copa América, cuando Brasil perdía 1-0 con la Tricolor y Neymar le propinó un pelotazo a Pablo Armero y luego un cabezazo a Jeison Murillo por lo que fue expulsado, pero no contento con eso y según reportó luego la Conmebol, el astro brasileño espero en el túnel al árbitro Enrique Osses para insultarlo y agredirlo y por ello recibió una sanción de cuatro fechas, por lo que se perdió en resto de la Copa.