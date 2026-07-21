Liverpool ficha a la joya de Nacional: ¿cuándo llegará Samuel Martínez a Inglaterra y por cuánto firmó?

El talento colombiano sigue despertando el interés de los grandes clubes de Europa. Esta vez, el protagonista es Samuel Martínez, una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17 campeona del Sudamericano este año, quien fue anunciado como nuevo jugador del Liverpool.
El club inglés confirmó el acuerdo con Atlético Nacional para incorporar al mediocampista ofensivo de 17 años, quien se unirá a la LFC Academy de cara a la temporada 2027-28, una vez cumpla la mayoría de edad, requisito indispensable para concretar su traslado al fútbol inglés.