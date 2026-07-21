Liverpool ficha a la joya de Nacional: ¿cuándo llegará Samuel Martínez a Inglaterra y por cuánto firmó?

El talento colombiano sigue despertando el interés de los grandes clubes de Europa. Esta vez, el protagonista es Samuel Martínez, una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17 campeona del Sudamericano este año, quien fue anunciado como nuevo jugador del Liverpool. El club inglés confirmó el acuerdo con Atlético Nacional para incorporar al mediocampista ofensivo de 17 años, quien se unirá a la LFC Academy de cara a la temporada 2027-28, una vez cumpla la mayoría de edad, requisito indispensable para concretar su traslado al fútbol inglés.

Un Sudamericano que cambió su carrera Martínez se ganó el interés del Liverpool gracias a su sobresaliente actuación en el Campeonato Sudamericano Sub-17 disputado en abril, torneo en el que Colombia se coronó campeona. El volante disputó los seis partidos del campeonato y registró tres asistencias, según destacó el propio Liverpool en el comunicado oficial. Dos de ellas llegaron en los encuentros más importantes del certamen: una en la victoria 3-0 sobre Brasil en las semifinales y otra en el contundente 4-0 frente a Argentina en la gran final. Su rendimiento lo convirtió en uno de los futbolistas más observados por los cazatalentos europeos durante el torneo y terminó convenciendo al conjunto de Anfield de apostar por su fichaje. Un contrato por cinco años De acuerdo con la información conocida, el colombiano firmará un contrato por cinco temporadas y la operación se cerró por una cifra cercana al millón de dólares. No obstante, Martínez continuará defendiendo la camiseta de Atlético Nacional hasta cumplir los 18 años. Solo entonces viajará a Inglaterra para incorporarse oficialmente a la estructura formativa del Liverpool. El club antioqueño confirmó la transferencia a través de sus canales oficiales.

“Atlético Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra. El canterano verdolaga seguirá en el equipo hasta el próximo año cuando cumple su mayoría de edad y luego viajará al club inglés. Atlético Nacional, formador de deportistas integrales para el mundo. ¡Éxitos Samuel!”, publicó la institución verdolaga. Antes de Inglaterra, el Mundial Sub-17 Aunque su futuro ya está definido, Martínez todavía tiene importantes desafíos con la camiseta de Colombia. Su próximo gran objetivo será disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. La Selección Colombia integrará el Grupo L, donde enfrentará a Japón, Serbia y Honduras, con la ilusión de trasladar al escenario mundial el buen nivel que exhibió en el Sudamericano. Para Samuel Martínez, el Mundial será la oportunidad perfecta para confirmar por qué uno de los clubes más importantes del planeta decidió apostar por su talento. Mientras tanto, Atlético Nacional seguirá disfrutando durante un año más de una de las mayores promesas surgidas de su cantera antes de que emprenda el viaje hacia Anfield para comenzar su aventura en el fútbol europeo.