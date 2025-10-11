Trump tiene salud “excelente”, dice su médico tras segundo chequeo del año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en “excelente estado de salud”, dijo su médico tras su segundo chequeo este año.

El mandatario de 79 años, que al momento de su elección el año pasado era el de mayor edad en la historia de Estados Unidos, fue atendido en el Centro Médico Militar Walter Reed, a las afueras de Washington.

A su regreso a la Casa Blanca, Trump hizo una seña a los periodistas levantando su pulgar, pero no declaró.

“El presidente Trump sigue mostrando un excelente estado de salud”, escribió su médico, el capitán de la Marina Sean Barbabella en una carta difundida por la Casa Blanca.

“Se encontró que su edad cardiaca (...) es de aproximadamente 14 años más joven que su edad cronológica. Sigue manteniendo una exigente agenda diaria sin ninguna restricción”, indicó el reporte de salud.

Añade que el presidente tiene “buen rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico”.

A Trump se le hicieron varios exámenes de rutina, y le pusieron vacunas de refurezo contra la influenza y el Covid-19. Esta última “con vistas a un viaje internacional”, a pesar de que su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posición antivacunas, ha restringido el acceso a las vacunas contra el covid.

La revisión médica se realizó tres meses después de que la Casa Blanca anunciara que Trump fue diagnosticado con una afección venosa común.

La Casa Blanca señaló a principios de esta semana que este sería el examen médico anual, aunque en abril ya había tenido uno.

Trump le dijo a periodistas en la Oficina Oval el jueves que iba a hacerse “una especie de revisión médica semestral”.

“Estoy en muy buena forma, pero ya les informaré. Pero no, hasta ahora no tengo ninguna dificultad... Físicamente me siento bien. Mentalmente, muy bien”, dijo.