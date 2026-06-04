Esta sería la nómina de Colombia femenina para el duelo ante Uruguay en el Pascual Guerrero

La Selección Colombia femenina, que dirige Ángelo Marsiglia, está lista para el duelo de este viernes, en el Pascual Guerrero, ante Uruguay, a las 6:00 de la tarde, por la penúltima fecha de la Liga de Naciones que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más para el repechaje.
Las colombianas, que junto a Argentina son líderes del torneo con 14 unidades, necesitan una victoria para confirmarse como clasificadas de manera directa a la cita de Brasil y por ello, el regreso de Mayra Ramírez, una referente en la delantera, es una de las cartas nacionales para buscar el gol.