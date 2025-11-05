El exNacional Orlando Berrío quiere salvar al Pereira de la quiebra y ofreció comprarlo: ¿cuál es su propuesta y quiénes son sus socios?

El exfutbolista Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 y con Flamengo en 2019, junto al empresario José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, anunciaron oficialmente su interés en adquirir el Deportivo Pereira, respaldados por fondos de inversión provenientes de México, Brasil y Estados Unidos. El proyecto, que busca combinar la pasión del fútbol con la visión empresarial moderna, tiene como propósito convertir al conjunto matecaña en un referente de sostenibilidad económica, excelencia deportiva e impacto social, conectando el deporte con la educación, la innovación y el desarrollo humano.

“Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”, aseguró Jaramillo, quien lidera el frente empresarial del proyecto. Por su parte, Berrío destacó que su experiencia como campeón continental será clave para construir una nueva cultura ganadora dentro del club. “He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con dos equipos históricos como Atlético Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos y con un proyecto que trascienda el campo de juego”, expresó el exjugador.

La capital risaraldense se ha consolidado en los últimos años como una de las ciudades más dinámicas del país, impulsada por su crecimiento económico, su mentalidad emprendedora y su creciente consumo cultural y deportivo. Esa energía colectiva, que combina resiliencia, creatividad y progreso, es el terreno ideal para un proyecto que busca conectar el sentimiento pereirano con una visión moderna de club. “Pereira tiene todo para ser un laboratorio de innovación deportiva. Su gente es cálida, creativa y trabajadora; queremos canalizar esa energía hacia un proyecto que una y deje huella”, añadió Jaramillo. Para Orlando Berrío, este proyecto representa una oportunidad para devolverle al fútbol parte de lo que él mismo recibió en su carrera. “Este sueño no es solo nuestro, es de toda una ciudad que cree, que trabaja y que quiere volver a ver a su equipo grande. Queremos un Pereira con alma, con propósito y con futuro”.

Si la propuesta prospera, el Deportivo Pereira podría iniciar una nueva era en su historia, donde el éxito deportivo se complemente con un compromiso social real. Un club que no solo compita por títulos, sino que también inspire, forme y transforme vidas.