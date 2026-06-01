Sardar Azmoun: afuera del Mundial el goleador iraní que criticó al régimen de su país

El delantero Sardar Azmoun, tercer máximo goleador histórico de la selección nacional de Irán y con una brillante carrera a nivel de clubes, no figura entre los jugadores convocados para el Mundial de 2026, según la lista publicada este lunes por la federación de este país.
Azmoun (91 internacionalidades y 57 goles) fue duramente criticado por medios estatales en marzo, calificándole incluso de “traidor” después de que en su perfil de Instagram se publicara una foto en la que apareció junto al primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, país aliado de Estados Unidos y apoyo de Washington en su guerra contra Irán.
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