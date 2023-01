Tras el anuncio, Adrián Magnoli, comentarista de Directv, salió a criticar en su cuenta de twitter la petición de Gianni Infantino, así como la determinación de Zuluaga manifestando: “ajajajajajaj, no jodan , El Cholo Valderrama o un ilustre Llanero antes , esa sugerencia de Infantino de que al menos 1 estadio de cada país se llame Rey Pelé me parece absurda, Cada cual que lo haga por que quiera no porque se lo diga la FIFA”, decía el tweet.