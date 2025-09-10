La emotiva razón por la que Carlos Lampe vistió la camiseta de James Rodríguez en la celebración de Bolivia por el repechaje

El fútbol sudamericano siempre guarda historias cargadas de emoción, y la de Carlos Lampe en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 es una de ellas. El arquero boliviano, a sus 38 años, se convirtió en figura decisiva para que su selección asegurara el cupo al repechaje, en especial con sus atajadas en la histórica victoria 1-0 frente a Brasil en El Alto.
Pero más allá de su papel bajo los tres palos, una imagen viral dio la vuelta al continente: Lampe festejando el boleto al repechaje con la camiseta amarilla de la Selección Colombia, en el dorsal el mítico número 10 de James Rodríguez.