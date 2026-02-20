Se confirmó la lesión y el tiempo de incapacidad para Jefferson Lerma; preocupación en la Selección Colombia

Nuevamente en la Selección Colombia hay preocupación por la salud de Jefferson Lerma, el jugador que estuvo unos días por fuera de competencia por una contusión cerebral, ahora estará por fuera del campo varias semanas. Según confirmó el técnico Oliver Glasner, del Crystal Palace, en rueda de prensa, el volante colombiano estará por fuera varias semanas, debido a que “tuvo que retirarse contra el Burnley y tras los análisis se logró determinar que tiene una lesión en el tendón de la corva, por eso esperamos que no esté disponible durante unas tres semanas”.

Ante estas declaraciones queda claro que Lerma podría regresar al campo con sus compañeros para mediados de marzo, y precisamente en esa fecha está previsto la disputa de dos compromisos por fecha Fifa con la Selección Colombia. Hay que recordar que, en el camino de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, Colombia se enfrentará a Croacia y Francia, dos selecciones mundialistas, los días 26 y 29 de marzo, respectivamente. Lea más: Lesionados, otros sin equipo y varios con buen presente: el rompecabezas que debe armar Néstor Lorenzo para el Mundial

Aunque no es una lesión de mucho tiempo, en la Selección se prendieron las alarmas, pues es la segunda incapacidad que tiene el volante en lo corrido del año y por ello, el cuerpo técnico de la Tricolor está en constante comunicación con el jugador para conocer su evolución.

Lerma no pudo estar en el duelo de este jueves en el duelo por la Conference League en la ante el Zrinjski en los playoffs, que terminó empatado 1-1. Quien si actuó y como titular fue el antioqueño Daniel Muñoz, quien es otro hombre clave para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas