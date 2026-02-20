Se confirmó la lesión y el tiempo de incapacidad para Jefferson Lerma; preocupación en la Selección Colombia

Nuevamente en la Selección Colombia hay preocupación por la salud de Jefferson Lerma, el jugador que estuvo unos días por fuera de competencia por una contusión cerebral, ahora estará por fuera del campo varias semanas.
Según confirmó el técnico Oliver Glasner, del Crystal Palace, en rueda de prensa, el volante colombiano estará por fuera varias semanas, debido a que “tuvo que retirarse contra el Burnley y tras los análisis se logró determinar que tiene una lesión en el tendón de la corva, por eso esperamos que no esté disponible durante unas tres semanas”.