Colombia, a romper la racha de seis partidos sin ganar y clasificar al Mundial: a qué hora y dónde ver el partido

El reloj marca la cuenta regresiva y la tensión se siente en cada rincón del país. Este jueves (6:30 p.m.), en el calor inconfundible del Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia tiene una cita impostergable con su historia: sellar la clasificación al Mundial.
La misión está clara y no admite rodeos: vencer a Bolivia. No basta con hacer cuentas, no basta con esperar otros resultados; la Tricolor debe ganar, convencer y reconciliarse con una hinchada que, tras la final perdida de la Copa América 2024 ante Argentina, ha visto cómo el nivel del equipo fue decayendo partido tras partido, aunque precisamente en la última fecha, ante la Albiceleste en Buenos Aires, hubo una reacción con el 1-1.